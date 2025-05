Belve torna stasera su Rai 2: gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata, martedì 6 maggio

Nella nuova puntata di Belve, in onda stasera su Rai 2 dalle 21:20, e in streaming su RaiPlay, ci saranno tre nuovi ospiti pronti a raccontarsi senza riserve: ecco chi sono.

Dopo il successo della prima puntata, Belve e Francesca Fagnani tornano stasera su Rai 2 con la seconda puntata della nuova stagione. Tre, come di consueto, gli ospiti che si sottoporranno alle domande (sempre meno) scomode della conduttrice e ideatrice dello show.

Gli ospti di Belve martedì 6 maggio 2025

Come già rivelato dalla piccola anteprima diffusa sui canali social ufficiali e su RaiPlay, tra gli ospiti di Francesca Fagnani in questo martedì 6 maggio ci sarà Milly D'Abbraccio. Ex attrice pornografica, ex politica, ex produttrice discografica, oggi "faccio sesso a pagamento, ma solo con gente di un certo livello", racconta a Belve.

E afferma anche di essere stata la migliore tra le pornodive della sua generazione perchè le altre non sapevano recitare: "I miei film sono i più belli in assoluto del cinema porno italiano: sono arrivata dopo Moana, giunonica, e Cicciolina, con la coroncina in testa. Io ho rotto gli schemi". A proposito di Moana Pozzi, ha dichiarato che dopo la sua morte "sono rimasta io l'ultima pornodiva. Se avessi fatto oggi la pornodiva con Internet sarei diventata planetaria".

Nell'intervista che il pubblico vedrà integralmete stasera su Rai 2 - e in streaming su RaiPlay -, Milly D'Abbraccio ha parlato anche molto del proprio orientamento sessuale. Nel 2010 infatti ha dichiarato di essere lesbica. Una presa di coscienza che, come ha raccontato, l'ha inizialmente destabilizzata. Oggi, con due importanti storie d'amore con donne ormai alle spalle, afferma di avere scelto gli uomini, per una ragione, però, diversa dal sesso e dall'amore: "Le donne nella vita sono più pesanti e ho detto 'torno con gli uomini'".

Nella puntata odierna di Belve ci sarà spazio per altri due intervistati eccellenti: Alessandro Preziosi e Paola Iezzi. L'attore napoletano (che rivedremo su Rai 1 in autunno come sodale di Can Yaman in Sandokan), nella clip pubblicata in anteprima, ha fatto piegare in due Francesca Fagnani dalle risate affermando che sul set "nelle scene di sesso io sono guizzante".

Completamente ancora avvolta nel mistero, invece, l'ospitata di Paola Iezzi. La cantautrice milanese svelerà qualcosa in più sulla prossima stagione di X Factor, programma di cui è stata giudice l'anno scorso? Da diversi giorni infatti spirano venti di burrasca su quel tavolo, e per il momento Giorgia (alla conduzione) sembra l'unica certezza.