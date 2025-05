Belve torna stasera su Rai 2 dopo la pausa "Eurovision": chi sono gli ospiti di martedì 20 maggio

Dopo una settimana di pausa, dovuta alla presenza straordinaria dell'Eurovision nei palinsesti, Belve torna finalmente su Rai 2, nella prima serata di questo martedì 20 maggio 2025, con una terza puntata scoppiettante e piena di interviste.

Chi sono gli ospiti di Belve nella terza puntata

Raz Degan in un'immagine del film Albakiara

Saranno ben quattro i personaggi famosi che risponderanno alle domande di Francesca Fagnani stasera su Rai 2. Seduti sullo scomodissimo sgabello ci saranno infatti Raz Degan, Benedetta Rossi, Floriana Secondi e Michele Morrone.

Israeliano, ex modello, attore, regista, l'abbiamo visto lo scorso inverno su Rai 1 nell'ultima stagione di Un passo dal cielo, in Italia è diventato famosissimo grazie a due spot, una doccia e una frase: "Sono solo fatti miei". Stiamo parlando di Raz Degan, che ha deciso di aprirsi senza riserve in un'intervista che riserva più di qualche sorpresa.

Non soltanto per quello che ha dichiarato sulla sua vita sessuale - "Ho praticato il Brahmacharya, che consiste nel mantenere l'energia sessuale dentro per motivi spirituali [...] Fai sesso ma non eiaculi. Lo pratico ancora oggi, da oltre 20 anni" - ma anche per le parole su Paola Barale, sua storica ex dopo una relazione durata 14 anni.

Michele Morrone nel film 365 giorni

Dopo Raz Degan sarà il turno di un altro bello, Michele Morrone, modello e attore italiano. Dopo piccoli ruoli in TV, in ficiton di successo come Che Dio ci aiuti e Provaci ancora prof!, ottiene un discreto successo in Italia grazie alla partecipazione a Ballando con le stelle, nel 2016, dove arriva secondo.

Il primo ruolo da protagonista è nella fiction Sirene, un anno dopo, ma la notorietà internazionale arriva solo nel 2020, quando viene scelto per interpretare Massimo Torricelli, il protagonista del film erotico polacco 365 giorni. Il successo è ncredibile, tanto che Morrone viene messo sotto contratto dalla casa di produzione per tre anni e due sequel.

Attualmente è su Amazon Prime Video al fianco di Blake Lively e Anna Kendrick in Un altro piccolo favore.

Sarà poi la volta delle due donne ospiti della serata. Spazio a Benedetta Rossi, la food creator marchigiana che ha creato un impero fatto di like, videoricette nella cucina di casa e di piatti golosi e ad alto tasso di senso pratico. Un esempio? Se il pan di spagna, con la ricetta classica, non viene mai bene come quello delle pubblicità e della pasticceria, allora voi usatelo pure mezzo cucchiaino di lievito!

Non a caso il suo progetto, nato come canale YouTube e poi diventato pagine social, un sito e diversi libri, mantiene fin dal nome la vocazione alla semplicità quotidiana, Fatto in casa da Benedetta.

A chiudere la serata ci sarà una vecchia conoscenza di Francesca Fagnani e di Belve: Floriana Secondi. Ex gieffina, romana doc, ma di sicuro non appassionata di storia e geografia, come si evince dalla clip diffusa in anteprima dalla Rai, era già stata ospite della trasmissione nel 2022.

Stasera parlerà della sua esperienza come imprenditrice, del passato non sempre facile, e di un aneddoto alquanto curioso riguardante suo figlio Domiziano: quella volta che lo portò da un prete esorcista perchè faceva troppe domande.