Belve stasera su Rai 2, anticipazioni e ospiti della quarta puntata: nuova incursione di Maria De Filippi

Nuovo appuntamento questa sera su Rai 2 con Belve. Francesca Fagnani entrerà nelle case degli italiani alle 21:20. Forte dei dati d'ascolto che la premiano settimana dopo settimana, con un pubblico che ormai considera il suo programma un vero cult, la conduttrice accoglierà in studio tre nuovi ospiti, due dei quali arrivano da Ballando con le Stelle e sono tra i concorrenti più seguiti dell'attuale edizione. La puntata si aprirà con un omaggio alla grande Ornella Vanoni, seguito da una speciale sorpresa che coinvolgerà Maria De Filippi.

Chi sono gli ospiti di Belve del 25 novembre

Gli ospiti della quarta puntata di Belve sono l'icona della musica italiana Orietta Berti, che ha rievocato il dramma di Tenco e le difficoltà postume, e i due volti di Ballando con le Stelle: l'attrice ed ex Miss Italia Martina Colombari e l'ex nuotatore Filippo Magnini. La Colombari si è commossa parlando delle fragilità familiari e del sostegno del marito Costacurta. Magnini, invece, ha criticato aspramente la sua passata relazione con Federica Pellegrini, definendola "molto travagliata" e non un bel ricordo.

Orietta Berti e il trauma della morte di Tenco

Orietta Berti ha ripercorso il doloroso capitolo della morte di Luigi Tenco, confessando: "Non ho mai creduto a quel biglietto. L'ho vissuta molto male, la gente mi escludeva: non potevo più andare in TV, non mi facevano più interviste. Soltanto la forza del mio pubblico mi ha tenuto in vita. Mi sentivo in colpa, ma non avevo colpe." La cantante ha anche svelato un curioso aneddoto sulle sue nozze: "Osvaldo non ha detto 'sì', ha solo annuito. L'hanno fatto dire ad Al Bano, che era lì, e lui ha detto 'sì' al posto suo."

Le confessioni di Martina Colombari sul figlio Achille

Martina Colombari non ha trattenuto le lacrime parlando delle difficoltà vissute dal figlio Achille: "Quando uno della famiglia si ammala, si ammalano tutti." Ha aggiunto che questo periodo difficile ha "rafforzato la famiglia." L'ex Miss Italia ha poi rivelato come il marito Billy Costacurta l'abbia aiutata in un momento di fragilità personale: "Billy mi ha salvata quando non stavo bene."

Filippo Magnini e l'ombra della relazione con la Pellegrini

Filippo Magnini, invece, ha gettato ombre sul suo passato sentimentale, in particolare sulla relazione con Federica Pellegrini. Alla domanda se sia stato un amore importante, l'ex nuotatore ha risposto in modo tagliente: "Un amore molto travagliato, ad oggi direi più no che sì. Non si è rivelata la persona che pensavo. Non mi ha lasciato un bel ricordo." Ha anche parlato della squalifica per doping (poi annullata): "Sono stato vittima di una macchinazione pazzesca."