Belve stasera su Rai 2, anticipazioni ultima puntata: Maria De Filippi e gli altri ospiti di Francesca Fagnani

Questa sera su Rai 2, Francesca Fagnani ospita Fabio Fognini che parla del ritiro e delle delusioni sportive, Stefania Sandrelli tra amori e cinema, e Sabrina Salerno tra gossip su Silvio Berlusconi e la famiglia.

Ultimo appuntamento stagionale con Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, in onda questa sera in prima serata su Rai 2 a partire dalle 21:20. In studio tre nuovi ospiti, uno dei quali, come nei precedenti appuntamenti, arriva dalla pista di Ballando con le stelle. Il momento più atteso sarà l'intervista a Maria De Filippi: stasera scopriremo che belva si sente Queen Mary".

Chi sono gli ospiti di Belve del 2 dicembre

Questa sera nello studio di Rai 2 ci saranno Fabio Fognini, il tennista azzurro, parla senza filtri del ritiro, della delusione per l'esclusione dalla Coppa Davis e dei momenti più difficili della sua carriera. Stefania Sandrelli, icona del cinema italiano, racconta la sua storia d'amore con Gino Paoli, il rapporto con il cinema erotico e i ricordi della famiglia. Sabrina Salerno, showgirl e icona degli anni '80, smentisce il presunto flirt con Berlusconi e parla del complicato rapporto con il padre.

Fabio Fognini ed il (giusto) risentimento per la sua esclusione dalla Coppa Davis

Tra ironia e sincerità, Fabio Fognini parla della sua carriera e della vita dopo il ritiro dal tennis, conclusa con l'ultimo incontro a Wimbledon. Pur seguendo ancora il circuito, ammette di non sentirne la mancanza. Racconta la delusione per l'esclusione dalla Coppa Davis, definendola "ridicola", e ricorda un episodio con il capitano Filippo Volandri, che non gli fece alcun complimento nel giorno del suo annuncio a Wimbledon.

Riguardo alla Coppa Davis, Fognini dichiara: "Non lo so, chiedetelo a lui. È andata così, non l'ho accettata e non l'accetterò mai". Il tennista affronta anche temi delicati come guadagni, multe e momenti difficili: circa mezzo milione di euro di sanzioni, tra cui 96mila dollari agli US Open, e il primo attacco di panico al Roland Garros.

Stefania Sandrelli racconta amori e cinema

Altro ospite della serata, Stefania Sandrelli, icona del cinema italiano, parla della storia d'amore con Gino Paoli, iniziata mentre lui era già sposato, tra emozioni, trasgressioni e momenti memorabili, come un incontro "in cima alla Basilica di San Pietro". Racconta anche la nascita della figlia Amanda, avvenuta tre mesi dopo il figlio di Paoli con la moglie, e ricorda con ironia e emozione i momenti vissuti insieme.

L'attrice parla inoltre del suo rapporto con il cinema erotico, iniziato a 40 anni con La chiave di Tinto Brass, un'esperienza che l'ha liberata. Infine, ricorda il dolore della separazione dalla figlia a causa dei problemi con l'alcol dell'unico marito, Nichi Pende.

Sabrina Salerno tra presunti flirt e famiglia

Sabrina Salerno, ospite di Belve, smentisce definitivamente le voci di un presunto flirt con Silvio Berlusconi: "Non sono mai stata la sua amante", precisando però che il successo professionale e il ruolo nel programma Premiatissima devono molto all'ex presidente, a cui rivolge pubblicamente un ringraziamento.

La showgirl parla anche del difficile rapporto con il padre, conosciuto solo a 12 anni e inizialmente non riconosciuto. Dopo un test del DNA emerge la verità, ma il legame resta problematico: "Dal notaio mi ha abbracciato, ma appena usciti mi ha chiesto di non rivelare il suo cognome". Nonostante l'assenza e la distanza emotiva, Salerno ha scelto di proteggere la figura paterna.