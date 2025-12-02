Belve stasera su Rai 2, anticipazioni ultima puntata: Maria De Filippi e gli altri ospiti di Francesca Fagnani

Questa sera su Rai 2, Francesca Fagnani ospita Fabio Fognini che parla del ritiro e delle delusioni sportive, Stefania Sandrelli tra amori e cinema, e Sabrina Salerno tra gossip su Silvio Berlusconi e la famiglia.

Francesca Fagnani e Maria De Filippi
NOTIZIA di 02/12/2025

Ultimo appuntamento stagionale con Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, in onda questa sera in prima serata su Rai 2 a partire dalle 21:20. In studio tre nuovi ospiti, uno dei quali, come nei precedenti appuntamenti, arriva dalla pista di Ballando con le stelle. Il momento più atteso sarà l'intervista a Maria De Filippi: stasera scopriremo che belva si sente Queen Mary".

Chi sono gli ospiti di Belve del 2 dicembre

Questa sera nello studio di Rai 2 ci saranno Fabio Fognini, il tennista azzurro, parla senza filtri del ritiro, della delusione per l'esclusione dalla Coppa Davis e dei momenti più difficili della sua carriera. Stefania Sandrelli, icona del cinema italiano, racconta la sua storia d'amore con Gino Paoli, il rapporto con il cinema erotico e i ricordi della famiglia. Sabrina Salerno, showgirl e icona degli anni '80, smentisce il presunto flirt con Berlusconi e parla del complicato rapporto con il padre.

Fabio Fognini ed il (giusto) risentimento per la sua esclusione dalla Coppa Davis

Tra ironia e sincerità, Fabio Fognini parla della sua carriera e della vita dopo il ritiro dal tennis, conclusa con l'ultimo incontro a Wimbledon. Pur seguendo ancora il circuito, ammette di non sentirne la mancanza. Racconta la delusione per l'esclusione dalla Coppa Davis, definendola "ridicola", e ricorda un episodio con il capitano Filippo Volandri, che non gli fece alcun complimento nel giorno del suo annuncio a Wimbledon.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Riguardo alla Coppa Davis, Fognini dichiara: "Non lo so, chiedetelo a lui. È andata così, non l'ho accettata e non l'accetterò mai". Il tennista affronta anche temi delicati come guadagni, multe e momenti difficili: circa mezzo milione di euro di sanzioni, tra cui 96mila dollari agli US Open, e il primo attacco di panico al Roland Garros.

Stefania Sandrelli racconta amori e cinema

Altro ospite della serata, Stefania Sandrelli, icona del cinema italiano, parla della storia d'amore con Gino Paoli, iniziata mentre lui era già sposato, tra emozioni, trasgressioni e momenti memorabili, come un incontro "in cima alla Basilica di San Pietro". Racconta anche la nascita della figlia Amanda, avvenuta tre mesi dopo il figlio di Paoli con la moglie, e ricorda con ironia e emozione i momenti vissuti insieme.

L'attrice parla inoltre del suo rapporto con il cinema erotico, iniziato a 40 anni con La chiave di Tinto Brass, un'esperienza che l'ha liberata. Infine, ricorda il dolore della separazione dalla figlia a causa dei problemi con l'alcol dell'unico marito, Nichi Pende.

Sabrina Salerno tra presunti flirt e famiglia

Sabrina Salerno, ospite di Belve, smentisce definitivamente le voci di un presunto flirt con Silvio Berlusconi: "Non sono mai stata la sua amante", precisando però che il successo professionale e il ruolo nel programma Premiatissima devono molto all'ex presidente, a cui rivolge pubblicamente un ringraziamento.

Belve riparte da Maria De Filippi. Il colpo di Francesca Fagnani per frenare il fisiologico calo Auditel Belve riparte da Maria De Filippi. Il colpo di Francesca Fagnani per frenare il fisiologico calo Auditel

La showgirl parla anche del difficile rapporto con il padre, conosciuto solo a 12 anni e inizialmente non riconosciuto. Dopo un test del DNA emerge la verità, ma il legame resta problematico: "Dal notaio mi ha abbracciato, ma appena usciti mi ha chiesto di non rivelare il suo cognome". Nonostante l'assenza e la distanza emotiva, Salerno ha scelto di proteggere la figura paterna.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post