Belve, Sabrina Impacciatore: "Facevo le pulizie, pulivo i bagni per pagare i corsi di recitazione"

Sabrina Impacciatore è stata la protagonista della puntata di Belve, condotta da Francesca Fagnani. L'attrice negli ultimi anni è diventa popolare anche negli Stati Uniti, grazie al ruolo importante nella serie The White Lotus e alla candidatura agli Emmy.

Durante l'intervista, ha toccato diversi temi personali e professionali. Ha affermato: "Mi sento una vergine emotiva perché non capitalizzo le esperienze, ogni volta è la prima. Sono come un neonato che si sorprende, ogni volta, di ciò che sta facendo [...] Non so chi sono, non conosco questi esseri che mi abitano".

Gli inizi molto umili di Sabrina Impacciatore

Il grande successo di Sabrina Impacciatore ha anche un sapore di rivincita. "In Italia ho avuto difficoltà per il mio viso irregolare. Questo naso mi ha creato problemi, evocava qualcosa che non mi apparteneva [...] Credo di aver faticato tanto perché non corrispondevo all'idea cinematografica di un femminile possibile. C'è una tendenza ad attori e attrici che vanno di moda e se tu entri in quel canale, poi lavori sempre. Ma in Italia hanno tutti difficoltà, perché qui non ci si sostiene l'un l'altro".

Pensando al suo successo, racconta di tutti i sacrifici fatti per arrivare a fare ciò che sapeva di amare da sempre: "La mia faccia china sulla tazza del cesso per arrivare a Hollywood. Facevo le pulizie, pulivo i bagni e stavo lì fino all'una di notte per poter fare ciò che amavo".

Il ruolo che le rubò Penelope Cruz, la droga e le esperienze medianiche

Penelope Cruz in Non ti muovere

Sabrina Impacciatore ha parlato del suo provino per Non ti muovere di Sergio Castellitto. Per quel ruolo fu scelta Penelope Cruz e Sabrina Impacciatore ha dichiarato: "Per il ruolo di Non ti muovere, quello andato a Penelope Cruz, ero entrata così tanto nella parte da non aver fatto l'amore col mio fidanzato per due mesi, visto che la protagonista era stata stuprata. Con Penelope Cruz è stata una lotta ad armi impari".

Sabrina Impacciatore ha detto di aver avuto alcune esperienze medianiche. "In particolare mi è capitato di ricevere messaggi da persone che non c'erano più. Non nei sogni, perfettamente da sveglia. Si tratta di un tema delicato e prezioso, preferirei non parlarne così sinteticamente". Per quanto riguarda le droghe, Sabrina ha dichiarato di averne provate numerose, dalla cocaina ai funghi allucinogeni.