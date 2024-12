Teo Mammucari dopo Belve sospende tutte le apparizioni in TV e a teatro: "Ho bisogno di una pausa"

L'intervista interrotta a Belve ha avuto conseguenze che forse Teo Mammucari non immaginava neppure. Tali da spingere il comico ad annullare gli impegni in TV e a teatro. A comunicarlo è lui stesso in un breve comunicato pubblicato da TVblog.

Teo Mammucari ha bisogno di fermarsi "per motivi personali"

La breve nota che annuncia il momentaneo ritiro dalle scene fa sapere che: "Per motivi personali e di salute mi sono preso una pausa dalla tv e dal teatro. Mi dispiace moltissimo per il tour teatrale e mi scuso per il disagio creato a chi mi segue e mi vuole bene. Tornerò più forte di prima".

La decisione di Mammucari fa seguito a una settimana intensa, in cui il suo nome è stato oggetto addirittura di una petizione per spingerlo alle scuse formali con Francesca Fagnani. Lo scorso 10 dicembre, infatti, è andata in onda la sua intervista a Belve, durata solo pochi minuti prima di abbandonare lo studio, tra insulti e incredulità.

Dopo Belve, l'intervista "riparatrice" con Selvaggia Lucarelli

A poche ore di distanza dalla messa in onda di quell'imbarazzante spezzone, non c'è stato programma, giornale, account social che abbia speso qualche parola sulla vicenda Mammucari-Belve.

Il diretto interessato, dopo un tentativo su Instagram, per fortuna cancellato, ha deciso di raccontare a RTL di aver perso le staffe perchè impaurito dalla possibilità che Francesca Fagnani potesse spingerlo a parlare della sua famiglia, cosa che lui avrebbe voluto assolutamente evitare.

Di fronte all'evidenza del torto, perchè Fagnani non ha mai nominato, in quei minuti, neppure la parola "famiglia", Teo Mammucari ha rilasciato poi una nuova intervista a Selvaggia Lucarelli, pubblicata su Il fatto quotidiano.

Il comico, ex conduttore de Le Iene, ha ammesso con la giornalista e giurata di Ballando di avere problemi molto più seri: "Diciamo che quando uno prende il Lexotan per dormire non sta bene".

Nell'intervista Teo Mammucari ha provato a spiegare cosa l'abbia infastidito nel comportamento di Francesca Fagnani (il famoso passaggio dal "tu" del camerino al "lei" della trasmissione), dicendo però anche ciò che molti avevano già capito da tempo: non si fida delle donne e, in generale, soffre quelle con un carattere forte.

Nella stessa intervista, il comico aveva già paventato quello che ha annunciato ufficialmente solo oggi: "Ho parlato con alcuni amici e mi hanno detto che passa tutto in fretta, ma io sto pensando di sospendere il teatro e ho detto al mio agente che mi prendo un anno sabbatico dalla tv. Mi dicono 'Ma sei matto?', però io non sto bene, che devo fare. Poi vedremo".