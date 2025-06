Belve, Guè sul flirt con Vera Gemma: "Tra di noi solo una cena e niente più"

Si conclude un'altra stagione di Belve su Rai 2 e, di nuovo, lo show condotto da Francesca Fagnani si conferma un must per tutti gli amanti del gossip. Tre i personaggi famosi intervistati nella puntata andata in onda martedì 3 giugno, tra cui anche Guè. Il rapper, nel parlare della sua vita privata e sentimentale, non ha risparmiato una stoccata a Vera Gemma.

"Tra di noi solo una cena": a Belve, Guè parla della suo flirt con l'attrice

Vera Gemma

Il pettegolezzo che ha scatenato una serie di illazioni (tutte da confermare) sui social, è stato lanciato dalla stessa Vera Gemma a Verissimo. L'attrice, infatti, ha dichiarato che ci sarebbe del tenero tra lei e il rapper. La questione, neanche a dirlo, è stata affrontata a Belve e non è mancata la reazione di Guè. Il cantante, infatti, afferma che con la Gemma non c'è stato nessun flirt ma solo una cena.

"Ho una persona che potrebbe diventare importante nella mia vita, riuscire a rendere veramente felice un'altra persona è una cosa che mi piacerebbe fare", ha rivelato. " Un flirt con Vera Gemma e Nicole Minetti? No, con la prima non c'è stato nulla. Mi dispiace, ma è una cosa che ha detto solo lei". "L'ho conosciuta. Cosa c'è stato? Ecco, siamo andati solo a una cena. Con Nicole Minetti invece sono stato fidanzato quasi un anno ma dieci anni fa" ha aggiunto. "Non la sento più e non siamo amici adesso. Invece della madre di mia figlia sono stato innamorato al tempo".

Eppure Vera Gemma è stata di tutt'altro avviso. A gennaio del 2024 negli studi di Verissimo aveva raccontato: "Sono venuta qui l'altra volta dicendo che ero single, ma ti ho anche detto che le audizioni erano aperte. La sera dopo era già programmata un'audizione, ma non potevo dire niente, perché poi che ne sapevo. L'audizione è arrivata dopo una lunga amicizia via chat, dove ci siamo scritti, abbiamo condiviso parecchie cose, io mi scrivevo con lui anche quando ero a Los Angeles, gli dicevo tutto del film che avevo ed era candidato agli Oscar", ha rivelato negli studi della Toffanin.

"Però c'è stato questo bellissimo incontro. Io ho scoperto questa persona meravigliosa, intelligentissima, un gusto per l'arte, una profondità che va ben oltre gli stereotipi del rapper classico", conclude. Dopo quanto dichiarato da Guè, arriverà la contro risposta da Vera Gemma?