Belve: Bianca Balti racconta. "Stuprata a 18 anni durante un rave

Bianca Balti è una delle ospiti di Belve, il programma in onda in prima serata stasera su Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani

Francesca Fagnani stasera 7 marzo su Rai 2 intervisterà, tra gli altri, Bianca Balti. La supermodella italiana racconterà a Belve alcuni momenti della sua carriera ma anche della sua vita privata, intimi e dolorosi, come lo stupro subito quando aveva solo 18 anni.

Bianca Balti ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda nel 2005 con un contratto in esclusiva per la campagna pubblicitaria internazionale per Dolce & Gabbana. Ma la vita di Bianca è stata segnata anche da un evento traumatico, uno stupro durante un rave dove aveva bevuto un poco troppo "A 18 anni ho subito uno stupro. Ero a un rave, in stato di ebbrezza, non ero lucida. È successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva. Da un bacio si è passati alla violenza" ha raccontato a Belve.

Quando Francesca Fagnani le ha chiesto se avesse rivisto la persona che l'aveva violentata, la modella ha risposto: "L'ho cercato per tantissimo tempo, andavo a tutti i rave sperando di rincontrarlo giusto per fare pace con l'idea che magari c'era una storia e non uno stupro. L'ho incontrato dopo anni quando già facevo la modella, usciva da un SERT. Mi ha fatto piacere vederlo, nella mia mente avevo bisogno di normalizzare questa esperienza, di dire siamo solo amici".

Le confessioni di Bianca Balti, non finiscono qua: "Ho provato tutte le droghe, anche gli oppiacei. Ho smesso quando non ce la facevo più, quando non avevo più voglia di vivere. Quello è stato il momento più basso. Avrei voluto morire, ma siccome non ero abbastanza coraggiosa da togliermi la vita, allora ho detto "proviamoci".

Nella vita privata, Bianca Balti ha due figlie, una dal primo marito, il fotografo Christian Lucidi. La seconda da Matthew, con cui il matrimonio è durato solo cinque mesi. Una delle due, Matilde, ha scelto di rimanere con il padre: "Al tempo mi stavo trasferendo a Los Angeles. Era l'ennesimo trasloco e quindi lei ha deciso di andare a vivere con il padre. Solo di recente mi ha confessato che lo aveva fatto perché voleva un po' di stabilità".