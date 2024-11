Belve: Andrea Giambruno vacilla, chi è l'ospite che Francesca Fagnani desidera di più

Sta per iniziare la nuova stagione di Belve su Rai 2, tra ospiti già annunciati e altri desiderati, come Andrea Giambruno, ma la sua partecipazione potrebbe essere pura utopia.

Belve e Francesca Fagnani tornano su Rai 2 e in prima serata a partire da domani, martedì 19 novembre. Tanti gli ospiti già annunciati che, per la nuova stagione, promettono scintille. C'è un nome, confermato dalla stessa conduttrice sulle colonne del Corriere, che più di tutti la Rai vorrebbe in questo ciclo di puntate: è quello di Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni e coinvolto in uno scandalo "scoperchiato" da Striscia la Notizia.

Su di lui si è espressa la stessa Fagnani affermando che avrebbe contattato il giornalista ma non ci sarebbe stata nessuna conferma sulla sua partecipazione.

Mediaset si tiene stretto Andrea Giambruno e impedisce la sua partecipazione a Belve?

Francesca Fagnani ha rivelato che avrebbe scritto un messaggio a Giambruno per invitarlo a Belve ma, prima di confermare la presenza o meno, il giornalista dovrà consultarsi con i vertici di Mediaset. Secondo alcuni profili su X (solitamente bene informati sulle dinamiche Mediaset ma con informazioni ancora tutte da confermare), pare che lo stesso Piersilvio Berlusconi sarebbe entrato a gamba tesa nel bel mezzo delle trattative e, nelle ultime ore, avrebbe negato la possibilità al giornalista di partecipare al programma. "Lui è contento di venire, ma non è certo, le trattative con Mediaset sono ancora in corso", aveva rivelato la conduttrice a Che tempo che fa un paio di settimane fa.

Andrea Giambruno nella bufera per frasi sugli stupri di Palermo e Caivano, lui si difende: "Polemica surreale"

Ieri invece, nell'intervista concessa a Renato Franco per il Corriere della Sera, tornata sull'affaire Giambruno, Fagnani ha dichiarato: "È una loro risorsa, ma un'azienda importante come Mediaset che crede nella libertà della circolazione delle idee non credo farà problemi. In caso contrario mi meraviglierei. Non ci sarebbe motivo".

L'ospite più desiderata da Francesca Fagnani

Politici e attori, cantanti, conduttori e soubrette: nel corso di quasi 11 edizioni Francesca Fagnani, che è conduttrice e ideatrice di Belve, ha intervistato davvero quasi tutti nel panorama VIP italiano, perfino Giorgia Meloni e Salvini. Eppure c'è un nome che, da altrettante edizioni, compare in quell'agenda rossa ma che con ogni probabilità sullo scomodo sgabello di Belve non arriverà mai: Maria De Filippi. L'ha confessato, laconica, la stessa giornalista al Corriere: "Ci sono persone a cui non lo chiedo nemmeno perché so che non verrebbero. Come Maria De Filippi".