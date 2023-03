Belve, Al Bano è uno degli ospiti stasera su Rai 2: le anticipazioni

Stasera su Rai 2 in prima serata torna Belve: ecco alcune anticipazioni sugli ospiti della puntata del 7 marzo del programma di Francesca Fagnani.

Torna su Rai 2 l'appuntamento con Belve: il programma, ideato e condotto da Francesca Fagnani, dopo il successo delle passate edizioni, è stato promosso in prima serata e andrà in onda alle 21:20. Nel secondo appuntamento della nuova stagione saranno ospiti della conduttrice Al Bano, Bianca Balti e Giacomo Urtis.

Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Stasera 7 marzo tre ospiti si sottoporranno al fuoco di fila delle domande di Francesca Fagnani. Albano, il cantante che tra poco festeggerà i suoi 80 anni con un evento all'Arena di Verona ripreso dalla Rai. La supermodella italiana Bianca Balti parlerà del suo lavoro de della sua vita privata. Infine Giacomo Urtis, chirurgo che parlerà degli interventi estetici a cui si è sottoposto rispondendo alle domande sui rumors sul suo cambio di sesso.

Tra le novità del "format", che ha decretato il successo delle precedenti edizioni, innanzitutto il numero di interviste che, intervallate da alcuni momenti dedicati alla comicità, affidati alla satira di Ubaldo Pantani e dall'incursione di alcune giovani e talentuose rivelazioni del web.

Tra le new entry, infatti, anche Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane che con la loro pagina Instagram "Eterobasiche" danno vita a una strepitosa parodia dei "maschi etero basici", portando in scena tic e stereotipi delle conversazioni tra uomini su temi quali calcio, quote di genere e Lgbtq+.

Per finire, spazio anche a Cristina Di Tella, la ragazza termolese, star di TikTok, capace di replicare alla perfezione movimenti, smorfie e intonazioni vocali dei personaggi televisivi.