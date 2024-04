Belve: gli ospiti della seconda puntata, stasera su Rai 2

Belve torna stasera su Rai 2 in prima serata con la seconda puntata di questa stagione già trionfante. Una settimana fa, infatti, la puntata d'esordio (che è visibile in streaming gratuitamente su RaiPlay) ha segnato un record per il programma, con oltre 1,8 milioni di spettatori e più del 10% di share.

Gli ospiti della seconda puntata

Sono di nuovo tre i personaggi che hanno accettato di sottoporsi alle domande scomode e spesso irriverenti della conduttrice: ospiti di martedì 9 aprile 2024 saranno Francesca Cipriani, Alessandro Borghi e Fedez, già annunciato da tempo ma non per questo meno atteso.

Sempre con pochi peli sulla lingua, la Cipriani è stata generosa nei confronti della curiosità della conduttrice (e della nostra), spaziando dalle cene eleganti con Berlusconi, alle frecciate a Belen fino agli atti di bullismo subiti in gioventù. Ciò che resterà però agli annali dello show di Rai 2 saranno certamente le sue numerose gaffe.

Reduce dalle fatiche e dal successo di Supersex, la serie Netflix ispirata alla vita di Rocco Siffredi, Alessandro Borghi ha parlato anche del suo rapporto con il sesso, ammettendo: "Mi piace, mi piace parecchio, quindi sì, ne sono ossessionato. Ogni 6 pensieri, uno è dedicato al sesso". Quando la conduttrice ha sottolineato che ogni ora pensa al sesso almeno una volta, l'attore romano ha ribadito: "sì, 100%, e in tutte le sue forme, diciamo".

Nessuno sconto neppure a Fedez, alla prima intervista da single, dopo la separazione da Chiara Ferragni. Proprio al suo rapporto con l'imprenditrice digitale, e ai motivi dell'allontanamento, sarà dedicata buona parte dell'intervista. Il rapper ha parlato però molto anche del suo passato, di un tentativo di suicidio a 18 anni, dell'uso di droghe e della lite con l'amico di lunga data Luis Sal.

In studio anche Raiz, ospite dello "spazio canoro" di Belve. Torna, inoltre, Carmine Del Grosso nel surreale ruolo di "scaldatore di interviste", che, come di consueto, si confronterà con alcune "Belve" decisamente "underground". Infine, non potevano mancare le "Eterobasiche", ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane scoperte da "Belve", che hanno conquistato il web con le loro mille sfumature di "maschi etero basici". E, ovviamente, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti della puntata, diventato negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico.