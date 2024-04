Fedez a Belve ammette: 'Nella crisi con Chiara Ferragni ha influito il caso Balocco' (VIDEO)

Belve si prepara a una puntata bollente perchè stasera in studio ci sarà Fedez, l'ospite più atteso già da quando, un anno fa, la RAI aveva bloccato la sua partecipazione. Figurarsi ora! Perchè nel frattempo, come tutto il mondo sa, il suo matrimonio con Chiara Ferragni è finito (almeno fino al prossimo aggiornamento), l'amicizia storica con Luis Sal è finita (in tribunale), lui è quasi morto per un'emorragia interna. Se il tempo è più spesso tiranno, questa volta, insomma, si è vestito da galantuomo per Francesca Fagnani perchè non ci sarà più momento più giusto di questo per un'intervista al rapper e produttore milanese.

Fedez parla della crisi con Chiara Ferragni

Che le cose tra loro due non andassero sempre per il verso giusto era palese dopo due stagioni di The Ferragnez, lo show che ha portato Prime Video (e noi) ancora più a fondo nelle vite di due personaggi già troppo esposti. La serie infatti era incentrata, in sostanza, su quanto l'una e l'altro fossero bravi a mettere in pratica nella vita di tutti i giorni i consigli del terapeuta di coppia.

Gli ammonimenti però non hanno tenuto all'uragano che si è abbattuto su Chiara Ferragni e la sua azienda a dicembre, come ha ammesso lo stesso Fedez nello studio di Belve: "Ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì, sì, sì".

Ed è stato a questo punto che, come riportano le anticipazioni della puntata, Francesca Fagnani ha colpito più a fondo con una delle sue domande ferine: "Tutti i brand si sono sfilati, si è sfilato anche lei?". Non conosciamo la risposta di Fedez ma sappiamo che l'atmosfera si è immediatamente surriscaldata.

Una ferita che fa molto male quella aperta dalla fine del matrimonio con l'imprenditrice digitale, che lo costringe per forza di cose a passare anche meno tempo con i figli, gli amatissimi Leone e Vittoria (a cui papà Federico ha dedicato buona parte dell'arredamento della nuova casa milanese). Quando la giornalista ha chiesto di spiegare quando sia davvero finito il loro amore, Fedez si è commosso confidando le ragioni di una sofferta separazione.

Il rapper ha però recuperato il consueto sarcasmo quando Francesca Fagnani ha affrontato l'argomento 'tradimenti': è vero che la Ferragni avrebbe scoperto alcune sue scappatelle? La rispota di Fedez è stata ancora una volta provocatoria: "Ecco, mi fai subito smettere di piangere. Perché fino a che ero sposato, ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura, ora mi mollo e mi piace la f..a, così di punto in bianco?".