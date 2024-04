Belve, Francesca Pascale sgancia la bomba su Salvini: 'Foto con Paola Turci fatte fare da chi è vicino a lui'

Se le anteprime con Francesca Pascale sono solo l'antipasto dell'intervista completa, Belve promette di chiudere col botto una stagione già assai fruttuosa. Tra gli ospiti dell'ultima puntata - in onda stasera su Rai 2 -, l'ex compagna di Silvio Berlusconi ha risposto alle domande di Francesca Fagnani senza omettere nomi e cognomi dei diretti interessati, compreso quello di Matteo Salvini.

Le foto intime con Paola Turci

La rivelazione su Matteo Salvini è arrivata parlando delle foto intime che furono scattate a Francesca Pascale insieme a Paola Turci a bordo di uno yacht. Quegli scatti rivelarono al mondo la relazione tra le due, poi convolate a nozze con rito civile il 2 luglio 2022.

La Pascale ha rivelato in proposito: "Quelle foto sono state fatte da una persona di Forza Italia vicina all'area sovranista, che mi ha sempre particolarmente odiata". Alla domanda della conduttrice sulla presenza o meno di un disegno politico a rigurdo, lei ha risposto: "Sono stati mandati da chi mi voleva allontanre da Silvio Berlusconi. Erano mandati da una persona vicinissima a Matteo Salvini che voleva regalare tutto il pacchetto di Forza Italia a Salvini. Io questa cosa la sopportavo malissimo. C'è stato un disegno ben preciso per fare di me un problema da risolvere e quindi mi ha seguito e hanno infranto le regole della morale per farmi male".

Se quelle foto l'abbiano liberata da un fardello è cosa che scopriremo stasera, ma intanto, come si può vedere dall'anteprima, Francesca Pascale ha ammesso di essersi sentita violentata da quella pesante intrusione.

Nell'intervista parlerà ancora di politica, di vita pubblica e vita privata nei 10 anni in cui è stata vicina a Silvio Berlusconi, non risparmiando frecciatine a Marta Fascina, colei che è stata accanto al fondatore di Forza Italia fino alla fine dei suoi giorni, unendosi a lui, nel marzo 2022, nella famosa "promessa d'amore".

L'appuntamento è per stasera su Rai 2 in prima serata.