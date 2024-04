Belve: gli ospiti dell'ultima puntata, stasera su Rai 2

Anche per Belve è arrivata la fine: stasera su Rai 2 alle 21:10 andrà in onda la quinta e ultima puntata di stagione per il programma di Francesca Fagnani, che anche la scorsa settimana ha ottenuto il 10% di share.

Per l'occasione torna a Belve, questa volta ospite dello "spazio canoro", Arisa, per un omaggio speciale.

Gli ospiti della quinta puntata

In questo martedì 30 aprile saranno ospiti di Francesca Fagnani Piero Chiambretti, Mara Maionchi e Francesca Pascale.

Tre personaggi dal carattere forte e spesso dibattuti, per le proprie scelte e per i propri trascorsi. Dopo la pubblicazione delle anteprime video, la più attesa della serata è certamente l'ex compagna di Silvio Berlusconi, ora moglie di Paola Turci. Francesca Pascale non ha infatti risparmiato nomi e cognomi nella sua intervista, spaziando da Matteo Salvini a Marta Fascina.

Hanno fatto discutere anche le parole che Mara Maionchi ha riservato a Tiziano Ferro, affermando che il cantante di Latina non ha capito, probabilmente, quanto lei e suo marito, Alberto Salerno, siano stati importanti nella sua carriera. Ha anche aggiunto, però, che questa non è la cosa importante perchè la riconoscenza non è un obbligo.

Attesissimo Piero Chiambretti, interrogato su carriera, Rai, salute e famiglia, che si è anche lasciato andare, però, ad alcune confidenze personali, come il racconto hot di un ménage à trois tutto da ridere non finito nel migliore dei modi, almeno per lui.