Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata: stasera su La7 il film con Alberto Sordi

Va in onda stasera su La7, alle 21:15, Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata, film diretto nel 1971 da Luigi Zampa che vede in azione due eccezionali protagonisti: Alberto Sordi e Claudia Cardinale.

Amedeo Battipaglia (Alberto Sordi) è un italiano emigrato da circa 20 anni in Australia, dove lavora per le ferrovie, e inizia a sentire il bisogno di dividere la sua vita con una compagna. Amedeo non è più giovanissimo, è molto insicuro, soffre di solitudine e non gode di perfetta salute. Decide di sposarsi con un'italiana - perchè secondo il suo parere le australiane sono troppo "emancipate" - ed entra in contatto epistolare con una giovane compaesana disposta a raggiungerlo in Australia. Sentendosi poco attraente, e temendo un rifiuto a priori, Amedeo decide di spedire alla ragazza una foto di Giuseppe (Riccardo Garrone), un suo amico. Carmela (Claudia Cardinale, David di Donatello nel 1972 per questa interpretazione), dal canto suo, non è certo priva di scheletri nell'armadio: è un'ex prostituta ma è decisa a tener nascosto il suo passato, ed è anche per ricominciare da zero che si reca in Australia.

La locandina di Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata

Arriva il sospirato giorno del trasferimento e Amedeo va a prenderla, fingendo di essere stato inviato dall'amico Giuseppe per accompagnarla a destinazione. Nel lungo viaggio di trasferimento, l'uomo ha modo di mostrare a Carmela tutte le buone qualità del suo animo ma anche le infermità da cui è affetto. Non passa molto che si vede costretto a rivelare l'inganno con il quale l'ha spinta a venire in Australia.

Lo scaltro Giuseppe, dal canto suo, pensa di sfruttare la situazione a proprio vantaggio, cercando di convincere Carmela a riprendere la vecchia professione, ma la donna respinge indignata la proposta di Giuseppe e, pur adirandosi con Amedeo, principale responsabile della sua disavventura, comincia ad apprezzarlo...