Belli ciao: il trailer del nuovo film di Pio e Amedeo

Vision Distribution e Fremantle hanno diffuso il trailer ufficiale di Belli ciao, la pellicola diretta Gennaro Nunziante e con protagonisti Pio e Amedeo. Il film arriverà al cinema l'1 gennaio 2022, grazie a Vision Distribution.

Nel video che potete vedere sopra, la voce narrante di Pio ci spiega che fin da piccoli lui ed Amedeo stavano sempre insieme. Quando Pio parte per Milano, Amedeo lo saluta alla stazione. Un giorno il sindaco del paese, su proposta di Amedeo, chiede ad una banca un finanziamento per un progetto, e il banchiere di Milano che ha risposto alla loro richiesta è proprio Pio, l'amico emigrante. Il trailer continua mostrando i due protagonisti a Milano tra feste in piscina e blitz della guardia di finanza.

Locandina di Belli ciao

La sinossi ufficiale del film anticipa: "Partire o restare? Restare o partire? Pio e Amedeo sono due amici inseparabili, o almeno lo sono stati fino al giorno della maturità, quando scatta anche per loro, inesorabile, il fatidico dilemma che attanaglia i giovani del Sud: mollare tutto in cerca di un futuro migliore o restare a casa e provare a costruire quel domani possibile?"

Belli Ciao: Pio e Amedeo in un'immagine

Belli Ciao: Pio e Amedeo in una scena del film

Pio e Amedeo, pseudonimi di Pio D'Antini e Amedeo Grieco, tornano al cinema dopo il successo di Amici come noi e Ma tu di che segno 6 di Neri Parenti.

Belli ciao arriverà nelle sale il primo gennaio 2022, distribuito nelle sale da Vision Distribution.

Belli Ciao: Pio e Amedeo in una scena

Belli ciao, diretto da Gennaro Nunziante - già autore dei successi di Checco Zalone - è prodotto da Lorenzo Mieli per Fremantle ed è una produzione Fremantle e Vision Distribution in collaborazione con SKY e con PRIME VIDEO.