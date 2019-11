Bella Thorne, il trucco di Halloween è shock: "Offende le vittime di violenza"

Bella Thorne ha creato un nuovo polverone ad Halloween per via del suo trucco, mostrato fieramente su Instagram, ma giudicato offensivo dai tanti che hanno affollato la sezione dei commenti.

Il 30 ottobre sono apparsi sul profilo Instagram di Bella Thorne degli scatti che hanno fatto preoccupare i fan: l'ex star del Disney Channel aveva un vistoso taglio sulle labbra, zigomo, occhio e naso tumefatti. Sembravano in tutto e per tutto i segni di una violenza fisica subita ma, come ha capito dopo un attimo chi ha letto la didascalia che accompagnava quelle foto shock, si trattava solo di un trucco per Halloween. "Assumimi per il tuo makeup di Halloween" recitava il messaggio di Bella, a cui in tanti hanno risposto con una risata, una volta appurato che si trattava solo del suo evidente talento nel realizzare trucchi.

C'è stato anche, però, chi ha reagito male, accusando Bella Thorne di ridicolizzare gli abusi reali e di offendere in questo chi è o è stato vittima di violenza fisica.

Sono stati davvero parecchi coloro che l'hanno presa di mira per avere banalizzato (il termine più utilizzato dai commentatori è stato "glamourizing") l'abuso fisico rendendolo un trucco di Halloween. "Perchè? Questo makeup è davvero troppo simile a quello che può sembrare un persona abusata, stai attraversando un confine sottile" ha scritto qualcuno. "Ti diverti fingendo di essere una donna che è stata picchiata? Pensi che sia uno scherzo?" ha risposto qualcun altro.

Certo, è difficile credere che Bella Thorne volesse davvero offendere le vittime di violenza fisica, proprio lei che ha spesso parlato, in passato, delle sue lotte contro gli abusi fisici, sessuali e psicologici. Si è trattato, dunque, dell'ennesimo scivolone mediatico o dell'ennesima provocazione?

Non sappiamo se siano state le polemiche o se il trucco shock fosse solo un momento di divertissement davanti allo specchio, certo è che, per partecipare a qualche party di Halloween, Bella ha decisamente cambiato costume e registro. Sempre su Instagram ha mostrato, un giorno dopo, il suo vero travestimento: una sexy girl scout.