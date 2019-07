Bella Thorne e la nuova rivelazione hot: "Sono pansessuale"

Bella Thorne ha rivelato di essere pansessuale e di provare quindi attrazione per qualsiasi genere di persona. La giovane attrice, dunque, ha confermato di avere gusti particolari in fatto di relazioni, ma soprattutto ha sfruttato ancora la sua movimentata vita amorosa per far parlare di sè.

L'ex star della Disney, che in precedenza si considerava bisessuale, ha spiegato a Good Morning America, il programma mattutino, la sua nuova tendenza nelle relazioni: "Ti piace quello che ti piace, non dev'essere una tipa o un tipo, una lei, un lui o questo o quello. Ti piace la sua personalità, il suo stare al mondo come essere vivente".

Ma da dove è arrivata questa nuova scoperta? Bella Thorne spiega che una volta capito il senso del termine, ha capito che la descrizione le stava a pennello: "In realtà non lo sapevo finché qualcuno, di recente, me l'ha spiegato per bene e allora mi sono detta: "Io sono proprio così" .

Bella Thorne è attualmente fidanzata con Benjamin Mascolo, del duo Benji & Fede, relazione di cui ha parlato diffusamente in una recente intervista con Vanity Fair, dove ha raccontato anche del suo passato non semplice, e della sua sfaccettata sessualità.

In precedenza ha avuto una relazione poliamorosa con la personalità di Internet Tana Mongeau, con cui si è recentemente scontrata dopo che Mongeau aveva annunciato il suo fidanzamento con la star di YouTube Jake Paul.