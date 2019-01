Bella Thorne: “A Hollywood mi hanno discriminata perchè sono bisessuale”

Marica Lancellotti

Bella Thorne è famosa (anche) per essere una delle attrici più anticonvenzionali dalle parti di Hollywood: non si preoccupa di nascondere i suoi peli superflui, ha parlato apertamente delle violenze subite fino all'età di 14 anni, ha dichiarato via social la propria bisessualità. Non immaginando, però, che il coming out le sarebbe costato qualcosa in termini lavorativi perchè a Hollywood non tutti vedono di buon occhio ciò che dovrebbe essere normale. Così, con la sua consueta schiettezza, la stessa Bella Thorne ha raccontato al Gay Times di essere stata discriminata e di aver perso di sicuro almeno un ruolo per la rivelazione sulla propria sessualità.

"C'è stato qualcuno nel mondo della recitazione che non ha gradito il mio coming out. Lo stesso qualcuno che che, subito dopo, mi ha perfino cancellato un provino". Bella ha raccontato di essersi vista negare la possibilità di un ruolo per cui era stata già contattata in precedenza, così non le è sembrato casuale che sia avvenuto proprio dopo essersi dichiarata bisessuale. "Certo, non è come se qualcuno ti dicesse direttamente che non ti assume perchè sei gay, però ti restituisce la misura di quanto le persone intorno a te cambino dopo una rivelazione del genere, di come comincino a trattarti, a guardarti in modo diverso. Improvvisamente ti parlano come se camminassero su gusci d'uovo. In questo business è proprio questo atteggiamento che rende tutto molto ovvio".

Il coming out di Bella Thorne risale al 2016, quando l'attrice rispose alla semplice domanda su Twitter di una fan che le chiedeva se fosse bisessuale. Il motivo? Una foto in cui Bella baciava l'ex fidanzata di suo fratello era stata diffusa online dando vita a speculazioni circa una loro liaison. La risposta? Sì.

wake me up when these damn girls will officially date @bellathorne i'm just a happy shipper pic.twitter.com/W0Xp64aXmm — ‏ً (@selenationstan) 22 agosto 2016

L'unico problema è che: "in questo mondo o sei gay o sei etero, non ci sono vie di mezzo" ha continuato l'attrice nell'intervista. "Se sei stata con una ragazza una volta allora devi essere gay. Sul serio? No, vuol dire solo essere più "fluidi". La bisessualità non è essere gay e non è essere etero: è quella via di mezzo che non ti rende incasellabile, che ti rende più "pazzo". Certe persone sono arrabbiate perchè non riescono a collocarci in una bella scatola, non riescono a capire come funziona. Ed è questo che genera il loro odio".