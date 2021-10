Belfast: il nuovo trailer e i poster del film diretto da Kenneth Branagh

Belfast è il film diretto da Kenneth Branagh in arrivo nei cinema americani il 12 novembre di cui online sono stati condivisi il nuovo trailer e i poster che ritraggono i protagonisti.

Nel filmato si vede come l'innocenza di un bambino sia messa alla prova a causa degli scontri sociali degli anni '60, mentre la sua famiglia sta pensando di andarsene dalla città di Belfast.

Il film Belfast verrà presentato in anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma, in attesa della distribuzione programmata per il 18 Novembre 2021, e viene descritto come "una storia significativa d'amore, risate e lutti nell'infanzia di un bambino, tra la musica e i tumulti sociali della fine degli anni '60".

Branagh è sceneggiatore e regista del lungometraggio, che considera la sua opera più personale. L'esordiente Jude Hill avrà il ruolo di Buddy, mentre Caitriona Balfe e Jamie Dornan interpretano i genitori del ragazzino. Judi Dench e Ciaran Hinds, invece, hanno il ruolo dei nonni.