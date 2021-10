Belfast: il videomessaggio di Kenneth Branagh al pubblico della Festa del Cinema di Roma 2021

Belfast di Kenneth Branagh è il primo sold-out delle matinée dedicate ai ragazzi delle scuole da Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma 2021 diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli. L'atteso nuovo film del regista britannico, già vincitore del premio del pubblico al Toronto Film Festival, viene presentato oggi, giovedì 21 ottobre, in coproduzione ad Alice nella Città e alla Festa del Cinema, con una proiezione riservata agli studenti alle ore 11.00 all'Auditorium della Conciliazione con una proiezione per il pubblico alle ore 22.30 nella sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica.

Kenneth Branagh non ha potuto essere fisicamente a Roma per questa anteprima, ma ha voluto comunque mandare un videomessaggio al pubblico di Alice nella Città e della Festa del Cinema: "E' la storia di qualcosa che mi è capitato quando avevo nove anni e che ha cambiato la mia vita per sempre - dice il regista -. Ha anche cambiato quella di molti in modo talmente profondo che riecheggia ancora oggi. Una storia che volevo raccontare da cinquant'anni. Anni in cui i suoni della città, che possono spezzare il cuore ma anche scaldarlo con il suo humor, mi hanno occupato la mente. Dopo mezzo secolo, si doveva prestare attenzione e all'inizio del lockdown ho ascoltato veramente e ho scritto quello che ho sentito. Voi pubblico - ha proseguito - siete la ragione per cui faccio film. E' davvero semplice. Questi eventi avvengono in una grande città del nord, in Irlanda, molti anni fa, in un luogo chiamato Belfast".

Anthony Hopkins: Kenneth Branagh lo ha convinto a non ritirarsi dalle scene dopo Thor

Scritto e diretto dal candidato all'Oscar Kenneth Branagh e interpretato da Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds, Colin Morgan, Lara McDonnell, Belfast è una storia di amore, risate e perdite nell'infanzia di un ragazzo, tra la musica e il tumulto sociale della fine degli anni '60 a Belfast nell'Irlanda del Nord. Buddy, nove anni, è circondato da un mondo fatto di lotta di classe e stravolgimenti culturali. Mentre esplodono i Troubles, ovvero il conflitto tra i cattolici repubblicani e i protestanti unionisti, Buddy sogna un futuro lontano dalla violenza, e trova conforto in una gioiosa famiglia. Ma intanto i contrasti si acuiscono, e la famiglia di Buddy dovrà scegliere se attendere che gli scontri finiscano o iniziare una nuova vita.