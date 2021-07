Belen Rodriguez ha partorito, la foto di sua figlia Luna Mari su Instagram

Belen Rodriguez ha partorito: è nata Luna Mari, la sua seconda figlia. La foto della primogenita della modella argentina e Antonino Spinalbese è stata pubblicata dalla madre sul suo profilo Instagram. E' il secondo figlio della modella argentina dopo Santiago, nato dalla relazione con l'ex marito Stefano De Martino.

Pochi giorni fa i follower di Belen Rodriguez avevano capito che il conto alla rovescia per l'arrivo di Luna Mari era iniziato, nelle storie del sul profilo di Instagram la modella argentina aveva pubblicato una sua immagine col pancione e la caption "sto scoppiando", poi una foto con il piccolo Santiago, il figlio che condivide con Stefano de Martino, Belen quasi a rassicurarlo aveva scritto "sarai per sempre il mio piccolo principe".

Ora è arrivato l'annuncio della nascita di Luna Mari, la primogenita della coppia formata dalla modella argentina e Antonino Spinalbese. Belen, come riportato da il Corriere del Veneto, ha partorito in una clinica di Padova e non a Milano. La Rodriguez su Instagram ha pubblicato una foto dove si vede il piedino della neonata con un calzino rosa e la scritta: "c'è qualcuno che è nato adesso". Subito dopo, sempre nelle storie di Instagram, si vede una foto con la modella e Antonino e poi una foto dell'Italia, che Ieri sera è diventata campione d'Europa, accompagnata dalla caption: "Giornata fortunata. Ha vinto l'Argentina, ha vinto l'Italia ed è nata Luna". Spinalbese ha repostato la storia di Belen aggiungendo: "Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai... il profumo di felicità". La showgirl e Antonino Spinalbese, 26 anni, ex hairstylist che oggi ha iniziato la carriera di fotografo, sono legati dall'estate del 2020.

Lo scorso febbraio, ospite di Verissimo, Belen Rodriguez aveva svelato di aspettare una bambina e aveva rivelato il nome che avevano scelto: Luna Mari. Luna, ha raccontato la showgirl, rappresenta sia l'astro che la dea romana che lo personifica, mentre Mari è la variante francese del nome Maria, primo nome di Belen e, naturalmente, è un omaggio alla Madonna.