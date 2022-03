Belen Rodríguez e Stefano De Martino: weekend romantico nel resort di lusso in Franciacorta

Il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino sembra ormai cosa certa: i due si sono concessi un weekend romantico in un resort.

Belen Rodríguez e Stefano De Martino hanno passato un weekend romantico in un resort vicino Milano: la coppia, pizzicata nell'occasione dal settimanale CHI, ha ripreso a frequentarsi subito dopo che la showgirl argentina ha rotto con Antonino Spinalbese. I due, per il momento, non sembra che convivano.

Il 18 gennaio, parlando con il figlio Santiago, Belen aveva detto su Instagram "mamma è single", ufficializzando la fine della storia con Antonino Spinalbese, sei mesi dopo la nascita della figlia Luna Marì. Pochi giorni dopo si è iniziato a parlare di un riavvicinamento tra la modella argentina e l'ex marito Stefano De Martino. I due sono stati fotografati varie volte insieme, anche sotto il portone di casa dell'ex ballerino di Amici.

Belén Rodríguez e Stefano De Martino negli ultimi giorni hanno provato a ritagliarsi un weekend romantico in un resort in Franciacorta. I due sono stati intercettati dagli infallibili fotografi di Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, che nel pubblicare lo scatto ha scritto: "Ci hanno preso gusto a fare la vita di coppia". Il conduttore di 'Stasera tutto è possibile' e la sua ex moglie, sono stati immortalati nell'atto di salire sull'auto di Stefano.

Nel frattempo Antonino Spinalbese, in un video su Instagram, ha rivelato che, poco dopo la nascita della figlia, ha scoperto di soffrire di una grave malattia autoimmune "un problema con cui forse dovrò convivere per il resto della mia vita", ha specificato l'hairstylist.