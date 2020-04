Belen Rodriguez, Stefano De Martino svela: "Quando prende il sole fuori al balcone si affacciano tutti"

Con l'arrivo della primavera e in coincidenza della quarantena, la generosa Belen Rodriguez ha deciso di regalare uno spettacolo ai milanesi come racconta il marito Stefano De Martino.

Belen Rodriguez prende il sole fuori al balcone per alleviare la quarantena dei milanesi. Secondo Stefano De Martino, la moglie ha organizzato un suo personale Flash mob che è diventato un appuntamento imperdibile per i suoi vicini,

Il distanziamento sociale ha cambiato il modo di fare televisione, anche Mara Venier si è adeguata conducendo 'Domenica In' da uno studio vuoto e collegandosi via Skype con i suoi ospiti. Domenica scorsa ha parlato con Stefano De Martino. Chiacchierando sul modo in cui sta passando la quarantena, il ballerino e conduttore televisivo ha detto che sta coltivando la passione per la tromba "Uno strumento che mi ha sempre affascinato, avrei voluto impararlo a suonare e avevo appena iniziato delle lezioni. Per via dell'emergenza non ho potuto continuare".

Mara poi gli ha chiesto della moglie, Belen, Stefano ha risposto "Belen prende spesso il sole in costume da bagno fuori al balcone. E in quei momenti vedo che si affaccia tutta Milano per guardarla". Stefano poi ha parlato dell'isolamento "Restiamo in casa e mi rendo conto che è dura per tutti, il Coronavirus ci toglie la gioia di un abbraccio".

Recentemente Belen Rodriguez ha confessato di voler un altro figlio"io e Stefano ci stiamo pensando - ha detto - mamma abita nel nostro stesso palazzo, e quindi possiamo lasciare Santiago per qualche ora e avere dei momenti nostri".