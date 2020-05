Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi? Lei si sfoga su Instagram: "Non sono giorni facili" (video)

Belen Rodriguez è intervenuta in maniera diretta sulle voci di crisi con il marito Stefano De Martino con un video su Instagram in cui non nasconde le difficoltà.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono in crisi? Da alcuni giorni i rumors su una rottura dei due si rincorrevano, oggi la showgirl ha rotto il silenzio con un lungo video su Instagram in cui ammette che sta vivendo un periodo difficile.

Stefano De Martino da alcuni giorni è a Napoli per preparare la trasmissione Made in Sud 2020 che tornerà il 15 giugno su RAI 2, nel frattempo su alcuni settimanali di gossip si era parlato di un riavvicinamento tra Belen Rodriguez e il suo ex, il pilota italiano Andrea Iannone. Oggi la showgirl ha deciso di dire la sua direttamente attraverso i propri social.

"Prendo un po' di forza perché sinceramente non ho mai fatto un video del genere, sono anche un po' nervosa nel farlo", dice Belen all'inizio del video. Subito dopo inizia a spiegare il motivo per cui ha deciso di metterci la faccia: "Non sono giornate facili per me, sono giornate davvero complicate. Voglio dire una cosa e voglio che esca dalla mia bocca perché ogni volta che apro internet, ogni volta che vedo degli articoli, da donna mi sono rotta le palle, in modo importante".

La showgirl smentisce che la crisi sia colpa sua: "Allora questo è un momento difficile ripeto, perché non me l'aspettavo, non me ne assumo nemmeno la responsabilità delle colpe, perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto, sono una persona umana, sono una donna come tutte le altre, che soffre. Quando vedo scrivere illazioni sul mio conto non ci sto più. Se io sono in giro per la città, e per casualità arrivano delle persone non è colpa mia. Non è una cosa organizzata da parte mia, mi conoscete abbastanza bene", dice Belen riferendosi alle foto apparse sul settimanale 'Chi' che l'aveva paparazzata mentre mangiava nello stesso ristorante in cui c'era il suo ex fidanzato Andrea Iannone, i due erano seduti a tavoli diversi e in compagnia di altre persone.

"Per tutto il resto quando me la sentirò racconterò veramente come stanno le cose, ma io non gli altri, non ho più venti anni, ho delle responsabilità. È normale che se una persona non è molto felice suo fratello e la sua famiglia la portino in un ristorante per mano a bersi un bicchiere di vino. Io ci sto mettendo la faccia, chiedo ai giornalisti che scrivono su internet di stare al posto loro e di non scrivere cazzate perché altrimenti io su Instagram poi racconterò la mia verità", conclude Belen.