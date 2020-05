Made in Sud 2020, Stefano De Martino torna su Rai2: ecco quando

Made in Sud 2020 torna su Rai2, ancora con Stefano De Martino e Fatima Trotta alla conduzione. Quando? Il 15 giugno, con una nuova sfida per i comici che dovranno esibirsi senza il pubblico in studio.

Dopo alcuni rinvii dettati dall'attuale situazione, Made in Sud ritornerà a far sorridere gli italiani a partire dal prossimo 15 giugno. Il programma presentato da Stefano De Martino e Fatima Trotta andrà in onda sempre di lunedì e sempre su Rai2, per sei puntate.

L'ex ballerino di Amici è a Napoli da qualche settimana per preparare il programma che sarà trasmesso dall'Auditorium della Rai. Un'edizione diversa del programma co-prodotto dalla Tunnel, gli artisti si esibiranno senza pubblico, la sfida più difficile per un comico che proprio dal consenso della platea trova la carica e l'energia per andare avanti nella sua esibizione.