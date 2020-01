Belen Rodriguez e Stefano De Martino, coccole bollenti in vacanza sulla neve (FOTO)

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, tra coccole bollenti, neve, foto e polemiche social, si stanno concedendo la prima vacanza del 2020, in Svizzera, come documentano gli ultimi post sui social della showgirl argentina.

Belli e più innamorati che mai, marito e moglie si stanno godendo la settimana bianca a Saint Moritz, tra cime innevate, panorami da sogno ma anche tanti momenti intimi, che Belen Rodriguez sta condividendo con molta generosità tra i suoi follower. A cui non è naturalmente sfuggito il post su Instagram in cui la soubrette argentina ha dichiarato tutta la propria passione per il marito Stefano De Martino, a parole e non.

Se la didascalia recita "Mi piaci... assai mi piaci tu", a colpire l'attenzione dei fan è stata sicuramente più l'atmosfera davvero hot tra i due, stretti in un abbraccio tra le lenzuola. E pazienza se, tra i quasi 300.000 like, c'è anche qualcuno che non apprezza la mancanza di privacy propria della condivisione social. Belen mette a tacere anche lui con un "Guardone" e continua felice la sua vacanza in famiglia.