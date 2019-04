Belen Rodriguez e Stefano De Martino rischiano 3 anni di carcere per un'aggressione

Belen Rodriguez e Stefano De Martino rischiano di essere condannati fino a 3 anni di carcere per una presunta aggressione avvenuta nel 2012 a Ponza. Le due star del piccolo schermo sono infatti state rinviate a giudizio con le accuse di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e lesioni non gravi.

Gli ex coniugi, come hanno denunciato i fotografi Mattia Brandi e Stefano Meloni, avrebbero aggredito violentemente a Palmarola i due uomini che stavano scattando delle foto alla barca in cui si trovavano le celebrità.

Il 13 maggio, nel tribunale di Latina, verranno ascoltati per la prima volta i testi del processo. A rischiare anche Perez Blanco che, sei anni fa, era il fidanzato della sorella della showgirl.

Belen Rodriguez, Cecilia, Stefano De Martino e Blanzo, dopo essersi accorti della presenza dei paparazzi, si sarebbero avvicinati alla barca dei fotografi. De Martino e Blanco li avrebbero quindi aggrediti in maniera brusca, prendendo la macchina fotografica utilizzata e gettandone la scheda di memoria in acqua.

