Belen Rodríguez e Stefano De Martino, il bacio in pubblico che ufficializza il ritorno insieme della coppia

Oggi è arrivata la conferma che Belen Rodríguez e Stefano De Martino sono di un uovo una coppia: il bacio in pubblico che campeggia sulla copertina di Chi testimonia il ritorno di fiamma di una delle coppie più amate dello spettacolo.

Le prove disseminate sulla via del gossip erano molteplici, dopo la fine della storia tra Antonino Spinalbese e la modella argentina, la Rodriguez si è subito riavvicinata al conduttore partenopeo. Molteplici le foto che li hanno ritratti insieme in questi ultimi mesi ma, almeno pubblicamente, tra i due non c'erano mai state effusioni.

Ora il lavoro di pedinamento dei paparazzi è stato premiato, i fotografi di Chi sono riusciti ad immortalare il bacio tra Belen e Stefano. La coppia, forse, sperava di essere al riparo da occhi indiscreti, lo scatto è stato 'rubato' durante una gita in montagna nel bergamasco. La pagina Instagram del settimanale, ha scritto nella caption "tra loro, un bacio intimo, scambiato di fronte al figlio Santiago: il 'periodo di prova' è finito: ora sono tornati a essere marito e moglie".

Stefano e Belen si sono fidanzati nel 2012, nel settembre del 2013 si sono sposati, il 9 aprile 2014 è nato il figlio Santiago. Nel 2015 si sono separati per la prima volta, nel 2019 sono tornati insieme e nel maggio del 2020 si sono separati di nuovo. Nel frattempo Belen ha avuto la piccola Luna Marí, frutto della sua breve relazione con Antonino Spinalbese.

L'hair stylist, intervistato da Chi, a proposito di Stefano e Belen, ha detto "Spero che fra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare".