Belen Rodriguez torna stasera in un programma RAI, ma non è Belve

L'abbiamo vista senza filtri ospite di Francesca Fagnani a Belve, ma questa volta Belen veste i panni di una femme fatale che fa girare la testa anche al commissario Montalbano. L'appuntamento è alle 22.00 su Rai 1

Belen Rodriguez nell'episodio 'Il campo del vasaio' de Il commissario Montalbano
NOTIZIA di 04/11/2025

Altro che confessioni in poltrona (anzi, sgabello), Belen Rodriguez torna stasera su Rai 1 ma mette da parte la vita privata per switchare in modalità attrice.
L'occasione è la nuova puntata de Il commissario Montalbano (eccezionalmente alle ore 22:00): la rete ripropone infatti Il campo del vasaio, episodio dell'ottava stagione in cui la showgirl argentina interpreta Dolores, figura magnetica che entra ed esce dall'indagine lasciando scie di fascino e sospetti.

È il cameo che, all'epoca della prima messa in onda, fece discutere i fan della serie e che oggi torna a far parlare sui social. In realtà oggi possiamo dirlo: è perfetta nel ruolo di femme fatale che fa girare la testa un po' a tutti a Vigàta. Il ruolo sfrutta il carisma televisivo di Belen e lo innesta in un giallo d'autore, con atmosfere mediterranee e ironia tutta siciliana.

Belen Rodriguez guest star de Il commissario Montalbano

Belen Rodriguez in una scena dell'episodio Il campo del vasaio de Il commissario Montalbano
Belen Rodriguez ne Il commissario Montalbano

La presenza di Belén Rodríguez in Montalbano è una curiosità televisiva che merita il rewatch: la vediamo in un ruolo inedito, una figura misteriosa e magnetica lontano dai salotti del gossip, a incrociare il destino de Il Commissario Montalbano e della sua squadra.

Una precisazione è necessaria: nel libro Dolores è molto più enigmatica, ma è pur sempre frutto di un maestro della letteratura come Camilleri, incredibile nel caratterizzare le donne.

La Dolores di Belen comunque mantiene molto della potenza letteraria, è una burattinaia esperta e capace di spostare equilibri, soprattutto nel rapporto tra Salvo (Luca Zingaretti) e il vice Mimì Augello (Cesare Bocci). Rivedere oggi quell'interpretazione significa anche misurare come la serie, pur restando classica, abbia saputo dialogare  con un pubblico abituato ai crossover fra star e serialità.

Il campo del vasaio: trama in breve

Luca Zingaretti in una scena dell'episodio Il campo del vasaio de Il commissario Montalbano
Salvo Montalbano (Luca Zingaretti)

L'episodio in replica questa sera si apre con un incipit onirico (come spesso accade in Montalbano) che introduce un caso cupo: in campagna riaffiorano i resti di un uomo, nascosti nel fango. L'identità non è immediata e le piste si moltiplicano, spaziando tra legami con famiglie mafiose e segreti privati che toccano da vicino il commissariato di Vigàta.

In questo labirinto arriva Dolores, la donna che segnala la scomparsa del marito e diventa un punto di snodo dell'indagine. Montalbano è chiamato, più del solito, a bilanciare rispetto delle regole e lealtà verso i suoi uomini, mentre la vita privata interferisce con la macchina investigativa.

Come venne accolto l'episodio con Belen: l'effetto cameo

Luca Zingaretti e Belen Rodriguez nell'episodio Il campo del vasaio de Il commissario Montalbano
Il campo del vasaio, Il commissario Montalbano

Quando andò in onda per la prima volta, Il campo del vasaio alimentò un acceso dibattito: da un lato la curiosità per l'inedita veste di Belen, dall'altro la solidità del mondo creato da Andrea Camilleri e portato in tv da Alberto Sironi.

Quel cameo, però, aprì la strada a una percezione diversa della showgirl, più vicina alla recitazione seriale. Rivederlo oggi permette di misurare l'equilibrio tra fedeltà al canone e apertura al mainstream, con una guest star che aggiunge glamour senza sovrastare il tono letterario.

Dove vedere Il commissario Montalbano

Niente Belve, dunque: Belen Rodriguez torna in Rai dentro un crime mediterraneo che ha fatto scuola. L'episodio va in onda questa sera eccezionalmente alle ore 22.00 su Rai 1, ma è disponibile - insieme all'intero catalogo de Il commissario Montalbano - in streaming su RaiPlay.