Belen Rodriguez in una serie Netflix: "Mi ispiro a Meryl Streep"

Belen Rodriguez in una serie prodotta per Netflix: sembra che la showgirl stia per mettersi alla prova come attrice e ha svelato di ispirarsi a Meryl Streep.

Belen Rodriguez è pronta a recitare in una serie tv per Netflix e in una recente intervista ha rivelato che la sua fonte di ispirazione è il premio Oscar Meryl Streep e che la serie è un sogno che si avvera.

La showgirl, attualmente in vacanza alle Maldive con Stefano De Martino, ha dichiarato: "Sto per realizzare un sogno. Ha a che fare con un progetto che stiamo concretizzando e completando: una serie destinata a Netflix".

Belen Rodriguez ha quindi proseguito senza rivelare ulteriori anticipazioni sottolineando invece che tra le sue fonti di ispirazione per quanto riguarda la recitazione c'è Meryl Streep: "Lei mi fa impazzire, mi è sempre piaciuta. Mi ha sempre ispirato il coraggio e la libertà".

La protagonista del piccolo schermo tornerebbe quindi sugli schermi in veste di attrice dopo le esperienze avute sul set di Natale in Sudafrica, Se sei così, ti dico sì e Non c'è 2 senza te. Tra le apparizioni compiute da Belen in vari progetti televisivi ci sono anche quelle in Il Commissario Montalbano, Don Matteo e Così fan tutte.

Belen Rodriguez ha lavorato anche come doppiatrice in occasione di Gladiatori di Roma e attualmente è impegnata nello show Tu si que vales che va in onda ogni sabato sera su Canale 5.