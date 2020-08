Belen Rodriguez "risponde" al post di Stefano De Martino: "Vieni con me?"

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno comunicando attraverso Instagram o è solo una bizzarra coincidenza? Il presentatore di Rai2 ha pubblicato uno scatto con la didascalia: "Aspettando la luna". Belen poco dopo ha pubblicato una foto con la luna e la didascalia: "Vieni con me?".

I fan della coppia Belen/De Martino non demordono, nonostante ai due siano attribuiti un flirt un giorno si e l'altro pure. A Belen Rodriguez dopo l'imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi è stato attribuito un improbabile flirt con Michele Morrone, la star del film Netflix 365 giorni. Stefano non è da meno, oltre ad Alessia Marcuzzi avrebbe avuto in questo periodo altri flirt, tutti prontamente smentiti dagli interessati. Nonostante questo i fan sperano sempre che la coppia si ricomponga e studiano ogni mossa dei loro beniamini.

Ieri Stefano De Martino ha pubblicato su Instagram la foto di un tramonto: "Aspettando la luna"?. Poco dopo è arrivato il post che ha fatto sognare i fan, Belen ha pubblicato lo scatto della luna con una didascalia super romantica: "Vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull'acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti". I follower non credono alle coincidenze e sono convinti si tratti di un messaggio a Stefano, la bacheca del presentatore di Made in Sud è stata affollata da post che lo invitavano a "correre da Belen". Coincidenza o messaggio al suo ex, lo scopriremo nei prossimi giorni.