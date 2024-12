Il papà di Belen Rodriguez, Gustavo, ricoverato in ospedale gravemente ustionato: il messaggio di Cecilia

La notizia in merito al brutto incidente di Gustavo Rodriguez, papà di Belen e Cecilia, ha fatto il giro del web nel corso delle ultime ore: l'uomo è rimasto ustionato in un incendio scoppiato in un capannone di sua proprietà.

Gustavo Rodriguez, il papà di Belen, nel corso di giovedì 5 dicembre, è rimasto coinvolto in un incendio in un capannone a Gallarate, in provincia di Varese. Per ora non è in pericolo di vita, anche se ha gravi ustioni sul 10% del corpo.

"Forza papà", il messaggio di Cecilia Rodriguez che arriva dai social

Due parole, una foto pubblicata sul profilo Instagram di Cecilia Rodriguez, la preghiera e la speranza di poter riabbracciare presto il padre. Così l'influencer racconta la sofferenza che sta provando dopo quanto accaduto a Gustavo. Dopo che è stato soccorso dal personale del 118, l'uomo è stato intubato e portato all'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate. Dopo è stato trasferito nel reparto ustioni del Niguarda di Milano. Al momento la prognosi afferma che il 65enne ha riportato un'intossicazione e ustioni sul 10% del corpo, soprattutto su faccia e arti.

Si trova sedato e in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita dal momento che le fiamme non hanno danneggiato organi vitali. Due giorni dopo l'incendio, la dinamica è ancora da verificare in quanto non sarebbe stato reso noto l'innesco da cui sarebbero divampate le fiamme. I primi testimoni hanno raccontato agli inquirenti che avrebbero visto Gustavo Rodriguez correre fuori dall'edificio con la testa e gli arti avvolti dalle fiamme.

Al messaggio della figlia Cecilia si unisce sia l'affetto dei tanti fan della famiglia Rodriguez, sia quello del marito, Ignazio Moser, che ha postato anche una storia su Instagram per unirsi alla pregheria. Al momento non si conoscono altri dettagli.