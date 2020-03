Belen Rodriguez, le foto sexy del suo lato B accendono Instagram

Belen Rodriguez: una foto sexy per scaldare il difficile momento dei suoi fan. Il nuovo scatto pubblicato su Instagram dalla showgirl è decisamente sexy ed elegante nello tempo stesso.

Il fisico è come sempre in grado di attirare l'attenzione di tutti suoi follower. Belen Rodriguez è di spalle con il lato B in evidenza, la showgirl guarda davanti a se, verso il mare, i fan hanno focalizzato l'attenzione solo sul suo corpo.

Pochi giorni prima un'altra foto di Belen aveva fatto felici i suoi follower. La showgirl era sdraiata nella sabbia, nuda, sempre con il suo lato B rivolto al pubblico.

Nei giorni scorsi l'attrice aveva sollevato qualche polemica per aver promosso l'assunzione di vitamine come metodo curativo, tanto che Dario Bressanini, chimico, divulgatore scientifico, aveva deciso di segnalare le sue storie.