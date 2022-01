Belen Rodriguez al figlio Santiago “mamma è single”: l’addio con Antonino Spinalbese è ufficiale (video)

La relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è ufficialmente finita: la notizia l'ha divulgata la stessa showgirl argentina chiacchierando con il figlio Santiago in un video poi caricato su Instagram. Belen e Antonino si erano conosciuti nell'agosto del 2020 e hanno avuto una figlia, la piccola Luna Marì, nata il 12 luglio 2021.

La storia d'amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è andata in crisi lo scorso ottobre, stando ai rumors che sono circolati in quei giorni e ad alcuni indizi apparsi sui social, non ultimo un post pubblicato dalla modella il 26 ottobre 2021 in cui, tra l'altro, Belen aveva scritto "Resta single finché non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima su suo viso, che non noterai a causa della pioggia, ti dirai che sei la cosa più bella che non cercava, ma che sotto sperava di trovare".

Nei giorni scorsi Belen Rodriguez è volata in Sud America per una vacanza, al suo ritorno in Italia ad attenderla all'aeroporto c'era Stefano De Martino, l'ex marito, da cui ha avuto il figlio Santiago. Nessuna traccia di Antonino che per i ben informati ha lasciato da tempo l'appartamento milanese della Rodriguez. Oggi è arrivata la conferma che la storia d'amore tra la coppia è arrivata al capolinea, una relazione durata poco più di un anno. La prova è arrivata sui social, nessun comunicato ufficiale, solo tre parole dette da Belen al figlio "mamma è single", sono bastate a riportare la modella argentina al centro del gossip.

La showgirl ha fatto sapere di dover passare questi giorni in quarantena fiduciaria con i figli. In una storia di Instagram, mentre preparava delle uova, Belen ha chiesto a Santiago se da grande gli sarebbe piaciuto fare lo chef, quando il piccolo De Martino ha risposto "no", Belen gli ha detto "Ma come no? Visto che mamma è single, scusami un attimo, almeno ho uno che mi cucina". Poche parole che hanno infiammato il web, sempre a caccia di notizie sulla vita privata di Belen, che prima di partire per l'Argentina era stata vista passeggiare per le vie di Milano con l'attore Michele Morrone.