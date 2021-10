Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono già in crisi? Gli indizi social

La storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sarebbe già entrata in crisi: oggi la showgirl argentina ha pubblicato una storia su Instagram che sembra confermare che lei e il suo compagno si sono detti addio.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono conosciuti la scorsa estate, la loro storia d'amore è scoppiata nell'agosto del 2020, il classico colpo di fulmine, coronato pochi mesi dopo dalla notizia che i due aspettavano il loro primo bebè.

La modella argentina, che in questi giorni è impegnata con Tu si que vales, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 il sabato sera, ha pubblicato nelle storie di Instagram un post che sembra dedicato alla fine della sua relazione con Antonino. Nel post si legge "Resta single finché non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima su suo viso, che non noterai a causa della pioggia, ti dirai che sei la cosa più bella che non cercava, ma che sotto sperava di trovare".

Le prime parole "resta single", hanno attirato la curiosità dei folllower di Belen che ora si chiedono cosa sia successo alla coppia che solo pochi mesi fa festeggiava la nascita della piccola Luna Marì. Il nome scelto per la secondogenita, aveva spiegato la Rodriguez a Verissimo, rappresenta sia l'astro che la dea romana che lo personifica, mentre Mari è la variante francese del nome Maria, primo nome di Belen e, naturalmente, un omaggio alla Madonna.

Poco dopo il post di Belen, Antonino Spinalbese, sempre su Instagram ha scritto "allora, parliamo di cose serie" ma poi ha pubblicato un post sulla campagna 'Uno su centomila' a favore delle donazioni di midollo osseo.