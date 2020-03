Belen Rodriguez condivide una fake news sul Coronavirus e la vitamina C: pioggia di critiche e segnalazioni

Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram una fake news sulle qualità curative della Vitamina C nei confronti del Coronavirus ma le sono piovute addosso critiche durissime via social.

Belen Rodriguez ci dà la cura per il Coronavirus a base di vitamina C, peccato che sia una fake news. Nelle storie di Instagram l'ex modella ha invitato i suoi follower ad ascoltare un audio che proponeva la Vitamina C per curare e prevenire il Covid-19.

Se qualcuno sentiva il bisogno di un parere di Belen Rodriguez sul Coronavirus è stato accontentato. La showgirl argentina ha delle conoscenze di virologia fin qui mai manifestate, forse per eccesso di modestia. Belen ha rivelato questo suo inaspettato talento nelle storie di Instagram, dove ha diffuso un audio di una chat di Whatsapp che assicurava che l'assunzione di vitamina C serve alla prevenzione ed alla cura del Coronavirus. La notizia è chiaramente una bufala, che gira da giorni in rete e ha contribuito ad un'impennata delle vendite dei prodotti a base di Vitamina C.

Belen Rodriguez ha deciso di diffondere l'audio nelle sue storie con la scritta "Ascoltate". L'ex modella ha attirato pesanti critiche da ogni parte, in primis da Dario Bressanini, chimico, divulgatore scientifico e saggista italiano, su Instagram. "Basta! Premo raramente i tre puntini delle storie per segnalarle, ma 'da grandi poteri derivano grandi responsabilità' - ha scritto parafrasando la celebre frase di Ben Parker - è se hai milioni di persone che ti seguono non ti devi permettere di postare "ad minchiam" su vitamina C e altre cose false in questo momento".

Molti altri utenti sui social hanno deciso di segnalare il commento di Belen, l'argomento intanto sta infiammando Twitter, anche se siamo certi che purtroppo, tra i suoi milioni di follower, molti sono pronti a difendere a spada tratta la soubrette.