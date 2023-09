Stefano De Martino e Antonino Spinalbese: l'incontro segreto degli ex di Belen, ecco cosa si sono detti

Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, i due ex di Belen, hanno deciso di unire le forze e si sono incontrati in gran segreto.

Stefano De Martino e Antonino Spinalbese sono entrambi ex partner di Belen Rodriguez e sono i padri dei suoi due figli. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, i due si sarebbero incontrati in segreto, probabilmente per discutere di una strategia comune ora che nella vita della modella argentina è entrato un altro uomo, l'imprenditore Elio Lorenzoni.

Alla fine di Agosto, Belen ha pubblicato per la prima volta su Instagram alcune foto che la ritraevano con Elio Lorenzoni, 40 anni, impegnato nel settore dei motori nell'azienda familiare, "una Pmi da 11 milioni di fatturato e 190 mila euro di utile che si occupa del commercio e della distribuzione di componenti per moto e motocicli", scrive Money

Subito dopo, Antonino Spinalbese ha iniziato a seguire Stefano De Martino su Instagram, come hanno notato i suoi follower. Questa mossa inaspettata è stata ricambiata qualche giorno dopo dal conduttore di Bar Stella. Il fatto non è sfuggito ai fan, che hanno iniziato immediatamente a chiedersi il motivo di questo avvicinamento tra due persone che, fino a quel momento, sembravano evitarsi.

Secondo il settimanale Chi, il padre di Santiago, nato nel 2013, ed il padre di Luna Marì, data alla luce nel 2021, si sono incontrati pochi giorni fa. Il giornale diretto da Alfonso Signorini ha fatto un riassunto delle due storie d'amore: "Stefano, con alcune pause significative, è stato legato alla showgirl dal 2012 fino allo scorso giugno, e con lei ha avuto un figlio, Santiago; Antonino, invece, è stato legato a Belen dal 2020 al 2021, e si sono lasciati dopo la nascita di Luna Marì. Pochi giorni fa ha destato scalpore il fatto che Spinalbese abbia iniziato a seguire su Instagram De Martino. In effetti i due sono stati rivali in amore: quando Belen si è lasciata con Stefano, ha conosciuto Spinalbese, e, quando Antonino e la Rodriguez hanno rotto, lei e tornata con De Martino".

L'incontro tra Stefano De Martino e Antonino Spinalbese

Sulle pagine del magazine si legge dell'incontro tra i due ex rivali: "Domenica scorsa i due ex della Rodriguez si sono incontrati a casa di Stefano, con i rispettivi figli e e sono rimasti insieme per tre ore. C'è un motivo importante, quindi, per cui due uomini così possono trovarsi a passare del tempo insieme: il bene dei figli".

Secondo quanto riportato dal settimanale, l'incontro non è stato finalizzato alla preparazione di una strategia comune contro Belen e il suo nuovo compagno. Stefano ed Antonino si sarebbero visti unicamente per il bene dei loro figli, anche se sembra che tra loro sia nata un'amicizia inaspettata.

"Santiago e Luna Marì sono molto legati, e il fatto di averli fatti incontrare per giocare insieme li ha resi felici. Ora che Stefano De Martino e Antonino Spinalbese sono diventati amici, potranno organizzare incontri più frequenti per i bambini. È probabile che durante questi momenti insieme abbiano anche discusso di argomenti attuali. Questo perché nella vita dei piccoli è entrata una nuova persona: il compagno di Belen. Abbiamo visto nelle prime foto della showgirl con Elio Lorenzoni che sono andati a casa di lei insieme a Luna Marì. I due uomini avranno spiegato ai loro figli, come ha fatto anche Belen, che qualcosa è cambiato. L'amicizia tra Spinalbese e De Martino probabilmente faciliterà le cose, creando un patto tra i padri per il bene di tutti", conclude Chi.