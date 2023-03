Bel-Air è stata rinnovata per la stagione 3 da Peacock

Bel-Air, il reboot di Willy, il principe di Bel-Air, è stato rinnovato e tornerà quindi sugli schermi con la stagione 3. TV Line ha condiviso l'informazione, confermando l'accoglienza positiva che questa serie tv sta raccogliendo in America e nel mondo.

Anche se in questi giorni si continua a parlare della sua seconda stagione, con trailer dedicati e anticipazioni, Bel-Air è stata recentemente riconfermata per una terza stagione da Peacock, attraverso un video You Tube più chiaro che mai.

Per chi non lo sapesse, lo show è un reboot in chiave più drammatica di Willy, Il Principe di Bel Air. Al centro di questa nuova storia troviamo il personaggio di Will (Jabari Banks), un adolescente problematico di Filadelfia che si trasferisce nella villa di sua zia e suo zio a Los Angeles alla ricerca di una vita migliore.

Anche se l'incipit è pressapoco identico al passato, è nella scrittura e nella caratterizzazione dei personaggi che questa serie tv si distingue dal passato, cercando di delineare un percorso tutto personale, con delle radici precise e rielaborate in chiave moderna.

Bel-Air, la recensione: c'è un nuovo Willy, Il Principe di Bel Air

Nel cast della serie, oltre a Banks, troviamo: Cassandra Freeman, Jimmy Akingbola, Olly Sholotan, Coco Jones, Akira Akbar, Simone Joy Jones, Jordan L. Jones e Adrian Holmes.