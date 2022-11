Bel-Air 2: il teaser della nuova stagione della serie con Jabari Banks

Il 23 febbraio 2023 arriverà su Peacock Bel-Air 2, la seconda stagione della serie ispirata alla comedy con Will Smith che offre un approccio più drammatica alla storia del giovane che si trasferisce dagli zii per provare a sfuggire ai suoi problemi e avere una chance di un futuro migliore.

Nel video il protagonista dichiara che nessuno prende decisioni al posto suo, regalando qualche breve sequenza delle puntate inedite.

Il ritorno di Bel-Air mostrerà Will, interpretato da Jabari Banks, alle prese con delle scelte importanti e un nuovo arrivo che lo metterà in difficoltà, mentre con Carlton sembra si stia stabilendo un rapporto fraterno.

Hilary prenderà il controllo del suo mondo come influender, e Viv e Phil cercheranno un equilibrio tra il loro matrimonio e la propria carriera, mostrandoli impegnati a cercare ciò che ritengono importante nella propria vita.

Carla Banks Waddles è la showrunner della seconda stagione e nel team dei produttori ci sono Will Smith, Morgan Cooper, Anthony Sparks, Malcolm Spellman, Terence Carter, James Lassiter, Miguel Melendez, Benny Medina, Quincy Jones, Andy e Susan Borowitz, in collaborazione con TJ Brady e Rasheed Newson che erano gli showrunner della prima stagione.

Ecco alcune foto dei nuovi episodi:

Bel-Air: uno scatto di Zio Phil e Ashley Banks nella stagione 2

Bel-Air: una foto della stagione 2

Bel-Air: Jimmy Akingbola nella stagione 2