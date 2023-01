Bel-Air 2: il trailer regala nuove anticipazioni e mostra il ruolo affidato a Tatyana Ali

Il trailer della stagione 2 della serie Bel-Air mostra delle sequenze inedite e svela il ruolo affidato a Tatyana Ali, star dello show originale con Will Smith.

Bel-Air 2 ha un nuovo trailer che regala molte anticipazioni sul secondo capitolo della storia del giovane che si è trasferito a vivere dagli zii, introducendo inoltre l'arrivo di Tatyana Ali nel cast.

Nel video si vede il giovane protagonista tornare a giocare a basket, situazione che però non è priva di problemi e ostacoli.

Tatyana Ali, nel trailer della seconda stagione di Bel-Air, è un'insegnante che si rivolge ad Ashley e le consiglia di non lasciare mai che qualcuno provi a cambiarla. L'attrice, in Willy, Il Principe di Bel Air aveva la parte di Ashley Banks.

Il ritorno di Bel-Air mostrerà Will, interpretato da Jabari Banks, alle prese con delle scelte importanti e un nuovo arrivo che lo metterà in difficoltà, mentre con Carlton sembra si stia stabilendo un rapporto fraterno.

Hilary prenderà il controllo del suo mondo come influencer, e Viv e Phil cercheranno un equilibrio tra il loro matrimonio e la propria carriera, mostrandoli impegnati a cercare ciò che ritengono importante nella propria vita.

Bel-Air, la recensione: c'è un nuovo Willy, Il Principe di Bel Air

Carla Banks Waddles è la showrunner della seconda stagione e nel team dei produttori ci sono Will Smith, Morgan Cooper, Anthony Sparks, Malcolm Spellman, Terence Carter, James Lassiter, Miguel Melendez, Benny Medina, Quincy Jones, Andy e Susan Borowitz, in collaborazione con TJ Brady e Rasheed Newson che erano gli showrunner della prima stagione.