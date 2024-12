Bel-Air: rinnovata per la quarta e ultima stagione la serie ispirata alla sitcom con Will Smith

Bel-Air, la rivisitazione drammatica della popolare sitcom degli anni '90, è stata rinnovata per la quarta e ultima stagione.

Bel-Air, che ha contribuito ad accrescere la qualità delle serie originali di Peacock, sta per giungere al termine. La rivisitazione in chiave moderna della popolare sitcom degli anni '90 Willy, il principe di Bel-Air è stata rinnovata per una quarta stagione, che sarà anche l'ultima.

Il rinnovo arriva tre mesi dopo che Bel-Air, prodotta da Universal Television e Westbrook Studios, ha mandato in onda il finale della terza stagione il 5 settembre. Secondo quanto riferito, la stagione finale sarà composta da otto episodi, meno rispetto ai 10 episodi delle prime tre stagioni. Il ritardo della prossima stagione è dovuto a problemi relativi al budget.

La serie, una rivisitazione in chiave moderna

Il progetto si basa sul corto realizzato da Morgan Cooper, che ha reinterpretato la sitcom con Will Smith in chiave drammatica, rimanendo comunque fedele alla premessa originale dello show. Si narra il viaggio di Willy dalle strade di Philadelphia a quelle lussuose di Bel-Air. La serie tv, però, approfondisce i conflitti e i pregiudizi con i quali il protagonista si ritrova a fare i conti durante un'esperienza del genere.

Bel Air: Jordan L. Jones e Jabari Banks in una foto della serie Peacock

Jabari Banks, che interpreta il personaggio interpretato da Will Smith nella sitcom degli anni '90, guida il cast che comprende anche Adrian Holmes, Cassandra Freeman, Olly Sholotan, Coco Jones, Akira Akbar, Jimmy Akingbola, Jordan L. Jones e Simone Joy Jones.

Dopo i primi cambi di showrunner, Carla Banks Waddles, scrittrice della serie fin dall'inizio, ricopre il ruolo di showrunner dalla seconda stagione. Nel corso delle stagioni, alcuni dei membri del cast originale di Willy, il principe di Bel-Air sono ritornati in veste di guest star, tra questi troviamo: Tatyana Ali, Joseph Marcell, Vernee Watson-Johnson e Daphne Maxwell Reid, oltre a Bianca Belair, Bill Bellamy, Justin Cornwell, Andra Day, Melissa DeSousa, Nicholas Duvernay, Dulé Hill, Anna Maria Horsford, April Parker Jones, Melanie Liburd, Jazlyn Martin, Vic Mensa, DK Metcalf, Saweetie, Alycia Pascual-Peña, David Ramsey, Karrueche Tran, Joivan Wade e Marlon Wayans.