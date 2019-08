Beetlejuice - Spiritello porcello, su Netflix in streaming da oggi

Il catalogo di Netflix di agosto si arricchisce con Beetlejuice - Spiritello porcello in streaming da oggi, il film di Tim Burton è considerato tra le migliori commedie americane di tutti i tempi.

Protagonisti di Beetlejuice, sono Adam e Barbara Maitlands due giovani coniugi. Deceduti in un incidente d'auto, i Maitlands restano intrappolati nella loro casa sotto forma di fantasmi. Il vero incubo, per loro, inizia quando i Deitz prendono possesso della casa. Non resta loro che cercare di spaventarli e cacciarli via.

Adam Maitland è interpretato da Alec Baldwin, Geena Davis è Barbara Maitland. I coniugi Deetz sono interpretati da Jeffrey Jones e Catherine O'Hara e Winona Ryder, giovanissima e in versione dark, amante degli spettri e dell'oscurità è la loro figlia, Lydia. Michael Keaton è Beetlejuice, star indiscussa del film diretto da Tim Burton, che si aggiudicò l'Oscar al miglior trucco nel 1989.

Michael Keaton in una scena del film Beetlejuice - Spiritello porcello

Beetlejuice - Spiritello porcello deve il suo successo alla strepitosa interpretazione di Michael Keaton il fantasma sboccato, sessuomane e sgradevole più simpatico mai visto al cinema, alle gag nate dalla fantasia di Tim Burton e alle marcette vertiginose di Danny Elfman capaci di restare impresse nella memoria.

Beetlejuice - Spiritello porcello è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad agosto su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.