Beetlejuice Beetlejuice è il primo più grande incasso di apertura per un film di Tim Burton

Beetlejuice Beetlejuice ha guadagnato 41,5 milioni di dollari in 4.575 location tra venerdì e proiezioni in anteprima. Si tratta dell'apertura più grande di sempre per un'uscita di settembre subito dopo It del 2017 (50,425 milioni di dollari). È anche la più grande apertura di sempre per un film di Tim Burton, superando i 40,8 milioni di dollari dell'incasso di apertura di Alice in Wonderland del 2010.

Si tratta di un inizio trionfale per il sequel dell'eredità decennale, prodotto con un budget di 100 milioni di dollari. E per la Warner Bros. si tratta di un successo assolutamente necessario e senza precedenti.

Un trionfo destinato a crescere

Dopo un'estate che ha visto lo studio sfornare titoli come Furiosa: A Mad Max Saga e Horizon - An American Saga - Capitolo 1 (anche se in questo caso la WB non è stata finanziatrice della produzione, ma solo distributrice), Beetlejuice Beetlejuice è ora potenzialmente in grado di raggiungere un weekend di apertura di oltre 97 milioni di dollari in Nord America. In soli tre giorni di uscita, ciò equivarrebbe a più della metà del bottino nazionale totale della Warner Bros. per tutte le sue uscite estive.

Beetlejuice Beetlejuice: un primo piano di Wynona Ryder

Beetlejuice Beetlejuice ha il potenziale per rimanere un'attrazione significativa nelle settimane a venire, considerando il suo PG-13 adatto alle famiglie e l'estetica horror appropriata alla stagione, mentre Halloween si avvicina. La critica ha valutato positivamente la commedia paranormale sin dalla sua apprezzata anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia. Anche il pubblico è ampiamente soddisfatto, anche se il voto B+ di Cinema Score indica che i primi acquirenti di biglietti hanno qualche riserva sul film.

Il primo Beetlejuice - Spiritello porcello è stato un successo considerevole nel 1988, diventando il 10° film più grande dell'anno e conferendo a Tim Burton un successo dirompente agli inizi della sua carriera. Nei decenni successivi, il personaggio ha dato vita a una serie animata, a un musical di Broadway e a innumerevoli costumi gessati per Halloween. Questo nuovo capitolo vede il ritorno di Michael Keaton nei panni dell'omonimo spiritello, richiamato nella terra dei vivi per tormentare le donne della famiglia Deetz (Winona Ryder e Catherine O'Hara, che riprendono entrambe i loro ruoli dall'originale). Tra i nuovi attori figurano Jenna Ortega, Monica Bellucci, Willem Dafoe, Arthur Conti e Justin Theroux.