Beetlejuice Beetlejuice diventa il secondo incasso di sempre per Tim Burton negli USA

Grandissimo successo per l'ultimo lavoro firmato da Tim Burton che conquista un altro prestigioso traguardo per il regista negli Stati Uniti

Beetlejuice Beetlejuice si è dimostrato un grandissimo successo di pubblico in tutto il mondo e recentemente è diventato il secondo maggior incasso di sempre per Tim Burton negli Stati Uniti, dopo anni in cui il regista era apparso piuttosto spinto e demotivato.

Il sequel del film cult del 1988, con i suoi 251,435 milioni di dollari, ha da poco superato infatti gli incassi di Batman (251,4 milioni di dollari), incassando ieri 1,1 milioni di dollari nella sua quarta settimana in quella che è stata una grande tenuta per tutto il mese di settembre.

Alice in Wonderland, del 2010, rimane il film di Burton che ha incassato di più in patria (334 milioni di dollari) e nel mondo (1,03 miliardi di dollari). Beetlejuice Beetlejuice è il quarto incasso del regista in tutto il mondo con 374,4 milioni di dollari, dietro sempre ad Alice in Wonderland, La fabbrica di cioccolato (475 milioni di dollari) e Batman (412 milioni di dollari).

Beetlejuice Beetlejuice: Wyonona Ryder e Michael Keaton in una scena del film

Beetlejuice Beetlejuice, quando arriva in digitale?

La pellicola che vede insieme Michael Keaton, Jenna Ortega, Winona Ryder e Catherine O'Hara sarà disponibile per il noleggio di 48 ore via PVOD l'8 ottobre e lo stesso giorno per l'acquisto o il noleggio su Amazon Prime Video, AppleTV, Google Play, Fandango at Home e le altre varie piattaforma che consentono l'acquisto di film.

Beetlejuice Beetlejuice, Winona Ryder: "Mi sono incontrata in segreto con Tim Burton per decenni"

Il 19 novembre, inoltre, Beetlejuice Beetlejuice sarà disponibile in 4K UHD, Blu-ray e DVD presso i rivenditori online e fisici, nonché in alta definizione e definizione standard presso i rivenditori digitali.

Inoltre, una collezione di due film con l'acclamato Beetlejuice del 1988 e il sequel sarà disponibile per l'acquisto e il noleggio in digitale e in DVD, insieme a una collezione di 8 film di Tim Burton che include Beetlejuice (1988), La fabbrica di cioccolato (2005), La sposa cadavere (2005), Batman (1989), Batman - Il ritorno (1992), Mars Attacks! (1996), Pee-wee's Big Adventure (1985) e Dark Shadows (2012).