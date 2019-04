Beetlejuice 2: il sequel è stato ufficialmente cancellato!

Il sequel di Beetlejuice è stato ufficialmente cancellato, a detta del suo creatore Tim Burton, che ha deciso di metterlo da parte a tempo indefinito.

La commedia è diventata un vero e proprio cult, in cui Michael Keaton interpretava il personaggio principale, uno spirito fastidioso che usava tattiche spaventose per allontanare dalla sua casa i nuovi abitanti. Beetlejuice - Spiritello porcello ha aiutato il lancio della carriera di Tim Burton e ha creato anche un sodalizio tra lui e Michael Keaton, che si sono ritrovato per Batman nel 1989 e ultimamente anche per Dumbo.

Michael Keaton in una scena del film Beetlejuice - Spiritello porcello

Durante le premiere del live action Disney, il quotidiano USA Today ha chiesto al regista se ci fosse qualcosa effettivamente in atto per il sequel di Beetlejuice, e Burton ha dato una risposta che ha seccato ogni tipo di entusiasmo dei fan:

"Niente, niente. Non so cosa succederà, ma dubito che ci sarà un sequel."

USA Today ha riportato anche il commento della portavoce della Warner Bros. Candice McDonough, che ha dichiarato che "il progetto non è in fase di sviluppo." Nel 2017 Deadline aveva associato al progetto un nuovo sceneggiatore. L'unico lavoro che invece il pubblico riuscirà a godere è il musical di Beetlejuice, che esordirà sul palcoscenico il 25 aprile 2019 negli Stati Uniti.

Lo spettacolo diretto da Alex Timbers, co-creatore di Mozart in the Jungle e nominato a due Tony Awards. La produzione è stata affidata alla Warner Bros. Theatre Ventures e alla Langley Park Productions e le musiche originali saranno composte da Eddie Perfect. I testi delle canzoni saranno invece firmati da Scott Brown e Anthony King, mentre le coreografie saranno curate da Connor Gallagher.

