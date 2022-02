Beetlejuice 2: Plan B produrrà il sequel con Michael Keaton e Winona Ryder?

Da tempo si parla della possibile produzione di Beetlejuice 2 e, secondo alcune indiscrezioni, il sequel potrebbe essere prodotto dalla Plan B Entertainment di proprietà di Brad Pitt.

La notizia, riportata da The Ankler appare quasi inaspettata e un po' improbabile, considerando che negli ultimi anni si è parlato molte volte della possibilità di realizzare il secondo capitolo della storia senza mai raggiungere un risultato concreto.

Nel cast di Beetlejuice 2 dovrebbero essere coinvolti nuovamente Michael Keaton e Winona Ryder, attrice che interpreta Lydia Deetz. Secondo le indiscrezioni, inoltre, le riprese dovrebbero iniziare nell'estate 2022.

Danny Elfman, nel 2019, aveva svelato che non sapeva nulla del progetto dichiarando: "Stranamente Tim Burton non me ne ha parlato. Un anno fa ho visto Michael Keaton e ha detto 'Quindi faremo Beetlejuice 2?' e ho risposto 'Beh, ne sai più di me'. E non ne ho sentito parlare da quel momento". Il compositore aveva ammesso che il sequel è in fase di sviluppo da vari anni, ma non era a conoscenza del punto raggiunto dello sviluppo di Beetlejuice 2: "Spesso scopro che film Tim sta facendo, ed è piuttosto divertente, perché mi chiama e mi dice 'Danny realizzerò questo film, vorresti essere coinvolto?' e in genere ho già letto due settimane prima la notizia del progetto. Quindi non sono il primo a sentire parlare delle cose".

Plan B, negli ultimi anni, ha prodotto film come Moonlight, 12 anni schiavo e The Departed.