Beef - Lo scontro: nel trailer ufficiale della serie Netflix con Steven Yeun scoppia la voglia di vendetta

Il nuovo e rabbioso trailer di Beef - Lo scontro, mette subito in chiaro l'anima oscura di questa nuova serie tv con Ali Wong e Steven Yeun (attualmente impegnato anche in un progetto con Bong Joon-Ho). Le immagini offerte nella clip anticipano tutta la frustrazione angosciante dei suoi due protagonisti, in uno scontro che ha sicuramente molto da raccontare sulla società odierna.

Pubblicato di recente su You Tube, il trailer di Beef ci offre un primo assaggio della dark comedy con Ali Wong e Steven Yeun.

Dopo un quasi incidente, i due protagonisti Danny (Yeun) ed Amy (Ali Wong), entrano in una vera e propria spirale di odio reciproco e frustrazione, che può risolversi soltanto in un modo: la vendetta. Così le immagini fanno una panoramica della situazione mostrando fino a che punto si spingeranno entrambi, e ampliando un minimo il discorso dal punto di vista anche sociale. La serie sembra quasi presentarsi come una riflessione su alcune tematiche tutte contemporanee come: l'alienazione, l'invidia, il consumismo ecc.ecc.

Lee Sung Jin è il creatore e produttore esecutivo di Beef (originariamente di A24), al fianco di Steven Yeun, Ali Wong e Jake Schreier. La serie, composta da dieci episodi da mezz'ora l'uno, arriverà su Netflix il 6 aprile. Nel cast troviamo anche Joseph Lee, Young Mazino, David Choe, Patti Yasutake, con un cast ricorrente che include Maria Bello, Ashley Park, Justin H. Min, Mia Serafino, Remy Holt, Andrew Santino, Rek Lee.