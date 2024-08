Bee Gees: ecco quando inizieranno le riprese del biopic di Ridley Scott

Abbiamo un nuovo aggiornamento sul prossimo film sui Bee Gees di Ridley Scott, che si intitolerà You Should Be Dancing.

Ecco un aggiornamento sul biopic di Ridley Scott sui Bee Gees, intitolato You Should Be Dancing. Il casting per il film è attualmente in corso e la produzione dovrebbe iniziare nel 2025. Quanto presto? Probabilmente dipenderà dal fatto che Il Gladiatore 2 di Scott sia un candidato alla stagione dei premi. In tal caso, probabilmente il regista sarà impegnato fino a febbraio inoltrato.

I dettagli del progetto

Inizialmente You Should Be Dancing doveva essere diretto da Kenneth Branagh, ma Scott ne ha preso le redini alla fine dello scorso anno. Scott è ora il quarto regista a dirigere questo progetto dopo Branagh, John Carney e Lorene Scafaria. John Logan ha scritto la sceneggiatura. Considerata la rapidità con cui Scott lavora, questo film potrebbe essere lanciato in tempi brevi per un'uscita molto tardiva, nel 2025.

I Bee Gees sono stati un gruppo musicale di grande successo che ha sfornato successi su successi durante l'era della discoteca degli anni '70, tra cui Staying Alive e How Deep is Your Love. Hanno anche rivoluzionato la musica da film con il loro lavoro esemplare nella colonna sonora di Saturday Night Fever.

Paul Mescal ne Il Gladiatore 2

Il Gladiatore 2, in arrivo a novembre, vede Paul Mescal nei panni di Lucius, figlio di Lucilla (Connie Nielsen) e nipote di Commodo, l'antagonista del film originale dove era interpretato da Joaquin Phoenix. Ambientato anni dopo Il Gladiatore, il sequel vede Lucius vivere nella regione nordafricana della Numidia, dove è stato mandato da sua madre da bambino. Gli eventi lo riportano a Roma come gladiatore, dove si fa nuovi nemici e si riunisce con sua madre.

"È bello come il primo", ha detto Scott sul suo sequel. "Non ho detto migliore. È altrettanto buono". Il regista ha anche anticipato che: "Il film si apre con probabilmente la più grandiosa sequenza d'azione che abbia mai realizzato. Probabilmente più grande di qualsiasi cosa vista in Napoleon".