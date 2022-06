Becoming Elizabeth, su Starzplay in streaming da oggi

Oggi 12 giugno arriva su Starzplay in streaming il primo episodio di Becoming Elizabeth, la serie drammatica sui Tudor che esplora gli anni giovanili della regina.

Oggi 12 giugno in streaming su Starzplay non perdete il primo episodio di Becoming Elizabeth, la serie drammatica sui Tudor che esplora l'affascinante e mai narrata storia degli anni giovanili della regina più iconica d'Inghilterra.

Molto prima di salire al trono la giovane Elisabetta Tudor, interpretata da Alicia von Rittberg, era un'adolescente orfana che fu coinvolta nella politica e negli intrighi sessuali della corte inglese. La morte del re Enrico VIII vede il figlio di nove anni Edoardo, interpretato da Oliver Zetterström, salire al trono e avvia un'accesa corsa al potere quando Elisabetta, Edoardo e la loro sorella Maria, interpretata da Romola Garai, diventano pedine in un gioco tra le grandi famiglie d'Inghilterra e le potenze europee che si contendono il controllo del Paese.

Becoming Elizabeth: la protagonista in una foto della serie

A ideare la serie è la giovane drammaturga Anya Reiss (Spur of the Moment, The Acid Test), che per la televisione ha lavorato a Ackley Bridge (show su due scuole - una tipicamente "bianca", l'altra frequentata per lo più da pakistani, che vengono unite a causa di tagli di budget) e all'infinita soap di BBC EastEnders, che ha preso il via nel 1985, diversi anni precedentemente la nascita della Reiss. STARZPLAY è disponibile per il download su Ios e Android, sui canali Prime Video, su Apple TV, Rakuten TV, Mediaset Infinity, Vodafone TV e su Smart TV tramite l'apposito tasto dal telecomando dei principali produttori di TV che consente agli utenti l'accesso diretto alla piattaforma.